› Nuevo Consejo Presidencial

Con la novedad de que la Presidenta Claudia Sheinbaum citó ayer a 18 de los más importantes empresarios del país a Palacio Nacional. Esto, nos comentan, para crear el nuevo Consejo de Inversión Nacional. El grupo está integrado por Carlos Slim, Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia, Alejandro Bailleres, José Antonio Fernández, José Antonio Chedraui, Juan Pablo del Valle, Pablo del Valle Perochena, Salvador Daniel Kabbaz, Alejandro Soberón y Pablo Chico Hernández, Álvaro Fernández Garza, Carlos Hank, Guadalupe de la Vega, Laura Diez Barroso y Gisselle Morán Jiménez. Nos dicen que sorprendió que en dicho evento y en el anuncio del aumento salarial y del plan para legislar la jornada de 40 horas, no estuvo presente el presidente entrante del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora. ¿Pos de quién fue la omisión?, se preguntan algunos que no lo vieron en la foto.

› Machetazo a caballo de Alito

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO La 4T ya tiene fiscal

No pocos recordaron ayer que no hace mucho el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, armó una expulsadera de militantes de viejo cuño por criticarlo y no cerrar filas en torno a su dirigencia. Y es que resulta que ahora al otrora partidazo que hoy encabeza el campechano le sacaron la tarjeta roja de la Internacional Socialista, agrupación global de agrupaciones de izquierda, actualmente encabezada por el presidente español Pedro Sánchez. El argumento del comité de ética de la IS son las “acciones” de ese partido, reportó el diario El País. El caso es que vinieron a la mente las expulsiones de Alito, porque ya el tricolor respondió con una carta en la que, como en su momento hicieron sus críticos, acusa venganza, corrupción, represión, falta de transparencia, oportunismo, prepotencia, intransigencia y arbitrariedad. En este caso de la presidencia de Sánchez, a la que, advierte, denunciarán en varios países. Machetazo a caballo de Alito, ¿o cómo era?

› Harfuch y Trevilla en Michoacán

Acudieron puntualmente a la cita que tenían en Michoacán los secretarios de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y de la Defensa, Ricardo Trevilla, nos comentan. En la entidad tuvieron encuentros para dar seguimiento a las líneas que establece el Plan Michoacán. En uno de ellos, en Uruapan, estuvieron presentes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la alcaldesa, Grecia Quiroz. En éste se revisaron indicadores relacionados con el plan específico para el municipio. Otra reunión tuvo lugar en Morelia. La de ayer, nos recuerdan, fue la tercera visita que realiza García Harfuch a la entidad en menos de dos meses. Esto, en reacción a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, el 19 de octubre, y el de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre. Sobre ambos crímenes, ha trascendido, se podría presentar información en breve. Pendientes.

› También se cuadran a la nueva fiscal

Aunque mucho se criticó desde la oposición la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), nos hacen ver que esto no habría sido posible sin la aportación de varios senadores que no forman parte del oficialismo, seis de Movimiento Ciudadano, entre quienes destacaron Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio Riojas y Amalia García, y tres panistas: Agustín Dorantes, Guadalupe Murguía y María de Jesús Marmolejo. Todos ellos, se comenta, posiblemente persuadidos por el discurso de Godoy, quien afirmó públicamente que hacía suyos los principios expresados desde la oposición para construir la nueva era de la Fiscalía, en particular los de la bancada naranja: “Sólo me refiero al decálogo que ha presentado MC y que les quiero decir que lo hago mío, lo firmo y me comprometo públicamente a que ésas son las acciones que vamos a encomendar y sólo les digo, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie, y les recuerdo que la lucha sigue”, se oyó decir a Ernestina, quien así obtuvo su ratificación con más respaldo del que se esperaba.

› Reunión deportiva que sabe a cumbre

Y tuvo que ocurrir un sorteo de la FIFA para ver finalmente juntos, en un mismo escenario, en vivo y a todo color, a los tres líderes que encabezan los países de la región de América del Norte. Y es que ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí va al mediático evento que se celebrará este viernes en el Centro Kennedy de Washington. Pero, nos dicen, lo más importante no es necesariamente en qué grupo o en qué bombo va a quedar clasificada la Selección Mexicana rumbo a la justa pambolera, sino las señales, las declaraciones o las reacciones políticas que puedan resultar de la interacción de la mandataria mexicana con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Sheinbaum, que ya ha sostenido varias conversaciones telefónicas con el magnate, ya dijo que la ocasión será “un buen momento para estar juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial siguen adelante”. Por lo pronto, pendientes.

› Un antipremio para Fayad

Nos dicen que hay que avisarle al actual embajador de México en Noruega, Omar Fayad, que fue acreedor de un galardón que quizá no lo haga sentir tan orgulloso. Aun cuando ya quedaron atrás los días en que fue gobernador de Hidalgo, los mismos días en que desfilaba orgulloso con la bandera del PRI, se nos notifica que apenas el mes pasado el decimoprimer Congreso Peatonal de la organización ciudadana Liga Peatonal, otorgó a Fayad y a su obra faraónica Puente Atirantado y Glorieta 24 horas de Pachuca el antipremio al peor proyecto de movilidad. Nos explican que lejos de convertirse en un símbolo de orgullo hidalguense, como se supone que tenía que ser, la historia ha demostrado todo lo opuesto, entre sobrecostos, caos vial y cientos de accidentes que, se acusa, ha provocado una de las principales arterias de la capital del paste. Uf.