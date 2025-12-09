› Otra raya de impunidad más al Cuau

Así que el diputado de la 4T, Cuauhtémoc Blanco, no puede estar en paz sin protagonizar escándalos y más de los que atraen todos los reflectores. Y es que no pasaron ni dos semanas desde la última vez que se puso en el centro de la polémica, tras responder con un beso a una legisladora que le recriminó por los señalamientos que pesan en su contra por un caso de violación. Esta vez lo hizo fuera de la escena política y fuera del país, vestido con el uniforme de futbolista, en ocasión del Clásico de Leyendas América-Chivas, en la ciudad de McAllen. Lo que comenzó como un evento amistoso y de homenaje derivó en un conato de bronca, estelarizado, sí, por el Cuau, quien golpeó en el rostro al portero Sergio Hernández, lo que detuvo el partido. Lo que nos hacen ver es que no importa cuántas veces se le cache y se le grabe al exgóber de Morelos en algún nuevo ejemplo de cuestionable conducta, porque al final no pasa nada… y sólo Morena, que lo arropa, sigue pagando el costo. En fin.

› CCE en Palacio

Y quien fue recibido ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum fue el futuro presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Fue la propia mandataria quien dio a conocer la reunión que sostuvieron con un mensaje que publicó en las benditas redes. “Recibí en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del 10 de diciembre (mañana) será presidente del Consejo Coordinador Empresarial”. En la imagen que lo acompaña ambos aparecen sonrientes, nos comentan, lo que manda señales de encuentro entre el Gobierno y el sector empresarial en la víspera de un año que tendrá relevancia por la revisión que se hará del Tratado de Libre Comercio. También, nos dicen, sobre la continuidad de diálogo de cara a la implementación del Plan México. Medina Mora no estuvo en el encuentro de la Presidenta con empresarios de alto nivel el día que se creó el Consejo para la Promoción de Inversiones la semana pasada. Ayer ya vio directamente a la Presidenta. Ahí el dato.

› Nahle pone fiscal

Como era de esperarse, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, colocó a la que muchos juzgaron como su alfil en la Fiscalía General del Estado: la exmagistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, quien, se rumora, no sólo tuvo que acreditar ante el Congreso local contar con un perfil idóneo para la procuración de justicia en la entidad sino, además, ser cercana a la gobernadora, requisito fundamental. La noticia no sorprendió a casi nadie, ya que la mandataria local había dado fuertes señales de por dónde iba desde el mes pasado, cuando, con ayuda de algunos diputados, sacó adelante una reforma que la facultaba a enviar su propuesta para la Fiscalía sin necesidad de emitir una convocatoria abierta. Bastaba, dicen, con su honorable criterio. Reportan que, aunque los legisladores de la oposición consideraron que la designación violaba todo principio de autonomía, tuvieron que aceptar con resignación. ¿Qué tal?

› Delfina aplaca animosidades

Fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la que ayer tuvo que aplacar la animosidad de la hoy senadora morenista Mariela Gutiérrez, quien llegó ayer a Tecámac, al informe de la alcaldesa Rosa Yolanda Wong, también morenista, como queriendo arrebatarle centralidad, con mucho alarde y una ruidosa porra, nos comentan. Es sabido que antes de saltar a la Cámara alta, Mariela ocupó el cargo que hoy ostenta Rosa y que en el camino han surgido diferencias que, por lo visto, a Mariela le interesa más elevar que rebajar. El caso es que ayer la gobernadora Delfina Gómez sostuvo: “¿Es una demostración de porras o es un informe?, y lo digo con mucho respeto, porque Tecámac merece un respeto, y más allá de diferencias e intereses y protagonismo, tenemos que anteponer el bien de Tecámac. Tecámac no nació ahorita y cada autoridad hizo lo propio. Por eso decir que estoy con X o con Y no nos va llevar a nada más que a una división”. Ahí el jalón de orejas. Uf.

› Javier Duarte... ¿más lejos de la libertad?

Vaya que la mala racha no suelta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien, después de haber perdido, hace unos días, la oportunidad de salir de manera anticipada de la cárcel —ya que pesaron más los señalamientos en su contra por implicaciones en desvíos millonarios y hasta desaparición forzada que su buena conducta en el penal—, ahora, a meses de cumplir su sentencia, enfrenta una nueva acusación por parte de la Fiscalía General de la República, hoy encabezada por Ernestina Godoy, que, invariablemente, lo podría dejar otro rato tras las rejas, nos comentan. Y es que no es cosa menor: se trata de una denuncia formal por el presunto desvío de recursos federales que estaban destinados a programas de salud durante su administración. Y es, nos dicen también, la primera acusación desde la FGR por cargos de corrupción en su gobierno que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, dejaron un quebranto al erario de nada más 62 mil millones de pesos.

› Lío con las indemnizaciones

Con la novedad de que el Órgano de Administración Judicial, sobre el que recaen funciones y decisiones administrativas a partir de la reforma judicial, reportó haber efectuado el pago de indemnización a personas juzgadoras que fueron separadas de los cargos que tenían tras no sumarse a lo establecido en la reforma judicial. Se informa que “el pasado 27 de noviembre se cumplió con el pago correspondiente a personas magistradas de circuito y juzgadoras de distrito del Poder Judicial de la Federación que con base en la información oficial disponible cumplían con los criterios institucionales”, señala un comunicado oficial, aunque también anota que si alguna persona tiene dudas sobre su situación respecto al pago se revisará de manera particular caso por caso. Quienes conocen del tema nos dicen que literalmente se está dando por cumplido un precepto constitucional. Aunque también nos piden tener las alertas encendidas porque habría cientos de inconformes con los montos pagados. Uf.