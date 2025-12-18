› Importante reconocimiento a la SHCP

Si por estos días se encuentra al secretario de Hacienda, Édgar Amador, o a alguno de los integrantes de su equipo, y los ve muy contentos, nos dicen que ha de ser porque la prestigiosa publicación International Financing Review acaba de concederle a México el premio “Emisor del año”. Dice la IFR al respecto: “México ha sido durante mucho tiempo un referente entre los emisores soberanos de mercados emergentes, pero en 2025 elevó ese rol gracias a una ejecución temprana y audaz, innovación estructural y volúmenes de operaciones récord en todos los mercados”. Y es que el país captó casi 44 mil millones de dólares en mercados de deuda global y lo hizo en momentos desafiantes, pero además, agrega, “con estrategias bien pensadas para optimizar los costos de financiamiento y, quizás lo más importante, abordar los persistentes problemas de deuda de la petrolera estatal Pemex, sin dañar las finanzas del Gobierno”. ¿Qué tal?

› Cerco a Rocha Cantú, que no aparece

Y es Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, sobre quien parece cerrarse el cerco de la justicia. Y es que ayer reportes periodísticos revelaron que ha sido girada una nueva orden de aprehensión en su contra. Ésta, basada en el hecho de que el empresario puede darse a la fuga, pues tras hacerse una revisión de direcciones proporcionadas se encontró que se trata de domicilios irregulares en los que no pernocta. Además, por el hecho de viajar fuera de territorio mexicano con regularidad, también ha determinado la autoridad judicial que podría sustraerse de la acción de la justicia. A Rocha Cantú se le señala de cometer los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de realizar tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos. En un principio se supo que se le había concedido un criterio de oportunidad con el que había evitado su detención. Pero las cosas poco a poco están cambiando.

› Facultad de regalar notarías

Y los que pusieron el grito en el cielo fueron los notarios del país en solidaridad con los de Zacatecas. Y no podría ser de otra manera, nos aseguran, porque resulta que el Congreso de la entidad acaba de aprobar una reforma para que sea el gobernador el que haga “designaciones directas” de nuevos notarios y no sólo eso, sino que pueda dar patentes a personas que ni siquiera conozcan la función notarial a las que luego del nombramiento incluso les puede conceder ¡20 meses! para que se preparen. El Consejo consultivo del Colegio de Notarios de Zacatecas y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano ya saltaron para inconformarse ante la “jurídicamente inadmisible y alarmante” reforma. Y han solicitado al gobernador David Monreal que aplique su derecho de veto. Es sabido que en el país la entrega de notarías se usa como botín político y además la forma en que la iniciativa se aprobó, sin que nadie subiera a defenderla —sólo levantando la mano— ha acrecentado el sospechosismo. Pendientes.

› “Noroña, perdido en Noroña”

Nos dicen que el senador Gerardo Fernández Noroña no puede quedarse, como decían las abuelitas, sosiego. Es como si persiguiera el escándalo hasta en los ámbitos que escapan de su conocimiento e incluso echando pleito a los de casa. Ayer se lanzó contra el secretario de Infraestructura y Comunicaciones de Oaxaca, Carlos Vichido, a quien acusó de prepotente y desatento, aun cuando reconoció que no tiene certeza absoluta sobre el funcionario y la situación política que lo rodea. Según Noroña, sus señalamientos se basaron en comentarios que recibió durante una gira por comunidades oaxaqueñas. Pero el gobernador del estado, Salomón Jara, no tardó en salir en defensa de su funcionario. “Noroña está perdido en Noroña. Perdido, con todo respeto. Yo pensé que era un hombre que pensaba bien, pero ni sabe quién es Carlos Vichido ni qué tiene que ver una obra con otra”, dijo el mandatario local, quien lamentó que tanto él como otros políticos se pongan a hablar de Oaxaca cuando nunca van o se pasean una que otra vez, sólo para desinformar. Tsss.

› Morena contra Morena

Resultó que aquellos llamados de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a no aprobar los presupuestos de los gobiernos que no sean de la 4T ya comenzaron a surtir efectos y no necesariamente contra la oposición, sino contra el propio movimiento guinda. Cuentan que, por hacerle caso ciegamente, los diputados morenistas de Guanajuato le dieron un golpe al municipio de Abasolo, donde el alcalde, Job Eduardo Gallardo —por cierto, también de Morena— denunció que el rechazo de sus compañeros de partido al proyecto de presupuesto de la gobernadora Libia Dennise provocó que su localidad se quede sin recursos que serían destinados para obras de pavimentación. “Dicen que cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde”, declaró el edil de Abasolo, quien expresó que sentía “mucha tristeza y a la vez vergüenza que por una consigna política que tiene una bancada minoritaria con la gobernadora hayan sacrificado” el desarrollo de una comunidad. Uf.

› Aguas, Taibo al micrófono

Y resulta que Paco Ignacio Taibo II tomó el micrófono ayer, en el Zócalo. Se trataba de hablar de la importancia de la lectura y de los esfuerzos del Gobierno federal para incentivar que los jóvenes de México y de toda América Latina se adentren en el mundo de los libros, a través de la entrega gratuita de 27 obras literarias, acción en la que se han sumado varias naciones latinoamericanas. Pero no pudo contenerse: “Es un momento de tensión latinoamericana, y México y estos países que se asociaron en el proyecto responden regalando libros. Ésta es la República de Juárez, ésta es la República de Bolívar y, si me apuro un poco, ésta es la República del Che. También celebró oír a la Presidenta “resistiendo las bufonadas que nos vienen desde Estados Unidos y la prepotencia imperial que nos cae desde Estados Unidos, en un país que, por cierto —según datos de ayer— es el país que tiene el récord mundial de prohibir libros en las escuelas”. Ahí la respuesta del funcionario en quien no cabe aquello de tener la cabeza fría. En fin.