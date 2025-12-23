› Acapulcazo de Claudia

Con la novedad de que la Presidenta Claudia Sheinbaum se tomará tres días de vacaciones y lo hará en Acapulco. O sea, se regalará un Acapulcazo —distanciándose así de quienes optan por viajezotes al extranjero. Ella misma lo confirmó ayer, por lo cual los días jueves, viernes y sábado los reporteros que cubren sus actividades de manera cotidiana y los organizadores de la conferencia no deberán madrugar. Por cierto, que parece que ese descanso a la mandataria le hace cierta ilusión, pues ayer cuando le preguntaron si tenía previsto acudir a una festividad a Chilpancingo respondió: “Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy de vacaciones a Acapulco, tres días”, y se soltó a reír. “El 25, 26 y 27… Vamos a pasar Navidad allá”. Luego se hizo un breve silencio que la propia mandataria se encargó de romper: “¿Qué más? Me quedé pensando en las vacaciones”, dijo con humor. “Y voy a estar pendiente, obviamente”, cerró Sheinbaum que en una ésas está ya contando los días.

› Grecia no se encarta... ni se descarta

Nos dicen que no hay que perder de vista que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, sigue siendo un personaje fuerte —o al menos presente— con miras a las elecciones a la gubernatura de Michoacán en 2027. Aun cuando la viuda de Carlos Manzo, asesinado hace poco más de dos meses, ha dejado claro que esa aspiración no está entre sus prioridades, tampoco dio un no rotundo a la posibilidad de encabezar la candidatura del Movimiento del Sombrero al que pertenece, ya que, como ella misma dijo, si bien le han dado ganas de claudicar como sucesora de su marido, le ha podido más el hecho de mantener el legado de quien le plantó cara al crimen organizado, algo que, dicen muchos que la apoyan, no sería tan distinto a la hora de extender esa lucha. Vale la pena echarle una mirada a la entrevista que Grecia concedió a la periodista Mónica Garza en la que habla de esto y mucho más.

› Sin futuro, Ley Esposa

Y ha quedado más que claro que la llamada Ley Esposa no tiene mucho futuro. Y es que resulta que desde su aprobación hizo levantar cejas, porque si bien en el papel procura que mujeres sucedan a hombres en gobiernos estatales, también se ha advertido que no cualquier mujer podría tener esa posibilidad sino sólo algunas: las esposas de gobernadores actuales. Ayer la Presidenta Sheinbaum planteó: “Yo creo que no hacen falta esas leyes, la verdad, más allá de la constitucionalidad o no. Creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple, además de otras acciones afirmativas que hay; se cumple el tema de género”. Aclaró que para evitar que se esté orientando o se esté evitando que una persona participe, no es necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer. Ahí el dato.

› Alito y las adivinanzas

Y el que dicen que anda jugando a los acertijos es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, después de que, en una reunión con miembros del partido lanzara la pregunta sobre qué personaje del tricolor tendría las tablas para competir por la Presidencia en 2030. Nos cuentan que ahí tenía en el misterio a sus correligionarios cuando comenzó a describir las características de aquella persona que, según él, le arrebatará el máximo cargo a Morena dentro de cinco años: alguien que tenga carácter, determinación, que sepa resolver, decía Alito, mientras su auditorio intentaba descubrir a quién se refería, hasta que por fin soltó: “¿Saben por qué se preocupan por mí? Yo he sido 12 veces candidato, en distintos espacios de mi vida”, comentó para dar más pistas. “...Y todos los que he competido, los he ganado”, resaltó, dicen que muy seguro de sí, dando a entender que será él y nadie más la opción ganadora del tricolor, donde, subrayó con rojo: “Se acabaron las ocurrencias”. ¿Será?

› Sigue la presión de Alcalde Luján

Ya se notó, nos comentan, que la líder de Morena, Luisa María Alcalde, sigue dando manotazos para apagar los proyectos presupuestarios en estados cuyos gobiernos no simpatizan con la 4T. Ya ocurrió en Aguascalientes, Querétaro, Durango, Guanajuato... y ahora tocó el turno a Coahuila, donde, dicen, ningún diputado guinda quiso arriesgarse a desoír las órdenes de su dirigente nacional, cuya voz ya ha sido evidenciada en audios con aires de venganza, donde alega que, si esas entidades no apoyaron el presupuesto a nivel federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ningún legislador de sus filas aprobará los proyectos locales, sin importar el costo social de esta decisión. Y bueno, como también ya ha ocurrido, ayer, aun con los votos en contra de Morena y PT, la plana opositora logró dar luz verde a un presupuesto histórico de 4 mil millones de pesos para seguridad en aquel estado.

› Raúl Rocha se aferra a la suerte

Nos explican que, aunque un juez rechazó la protección al socio mayoritario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, para mantenerse en calidad de testigo protegido y con esto no ir a la cárcel, en medio de las acusaciones en su contra por tráfico de armas e hidrocarburos, al empresario no se le acaban las opciones de librar la justicia, pues aun cuando la Fiscalía General ya denunció que este controvertido personaje, ligado al famoso certamen de belleza, no ha asistido a las diligencias para las que ha sido citado y que por eso no merece más criterios de oportunidad, la defensa de Rocha todavía puede presentar un recurso de revisión para mantener aquel privilegio, mismo que tendrá que someterse a consideración de un tribunal colegiado y esto, nos recuerdan, puede tardar varios meses más, sin que la justicia tenga para cuándo. Ni modo, a esperar.