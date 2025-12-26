› Una rayita más al tigre

Nos dicen que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador simplemente no comprenden por qué genera tanto enojo que se den sus gustitos, si libres son de dárselos, más, según ya han expresado, si lo hacen con el dinero de su bolsillo y, también dicen, de su esfuerzo. Quizá acá recaiga el problema, como ya se les ha hecho ver, no son los gustitos, sino el tamaño de éstos y la falta de congruencia con los principios ampliamente difundidos por su padre, aquello de la austeridad, lo de vivir en la justa medianía o, ya más emocionados, la pobreza franciscana. Ayer no fue novedad encontrar otra de estas contradicciones, ya típicas en la familia del exmandatario: su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, quien para su infortunio fue captado y grabado en Houston, donde vive de manera holgada, saliendo de una lujosa tienda que, hasta chiste parece, se caracteriza por el “lujo discreto”, aunque no por sus discretos precios. Uf.

› Más playas limpias, pero…

Buena noticia, nos comentan, la de que un 98% de las playas del país son aptas para el disfrute de los ciudadanos. Y es que hubo una importante reducción del número de las que no cumplen los estándares para su uso recreativo. Antes eran 16 las que tenían problemas por concentración de sustancias de riesgo para la población, y ahora son solamente seis. “Los resultados obtenidos determinaron que 283 playas… son aptas para uso por la población”, se informó en días pasados. Así, es posible afirmar que no tienen ningún problema las de entidades como Guerrero u Oaxaca, tampoco las de Quintana Roo o Yucatán. Ah, pero quienes sí se tienen que poner las pilas para resolver los problemas de algunas de sus playas son los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, con el caso de El Veneno/Miramar y San Francisco, y de Veracruz, Rocío Nahle, porque está fuera de norma la de José Martí. Ahí el dato.

› Mucho ruido y pocas nueces

Ya se supo que, en el recuento de los daños del desempeño legislativo, Gerardo Fernández Noroña es el que peor parado queda, pues ha sido uno de los senadores de Morena al que se le ve de manera recurrente en los titulares de los medios de comunicación, aunque, casi nos aseguran, ninguna de esas menciones ha sido sobre iniciativas de ley por él impulsadas, sino más bien por su necesidad de mantenerse en el centro de la polémica por lujos y excesos. Todo esto se ha podido comprobar al hacer la revisión de su trabajo: sólo tres iniciativas durante el último periodo legislativo, ninguna ha llegado a puerto ni siquiera en comisiones y ninguna se refiere a un proyecto de alcance significativo en la vida pública de México, apenas, se informa, cambios administrativos o cuestiones cívicas o conmemorativas dentro de la Cámara alta. ¿Qué tal?

› Las dianas contra el crimen

Comentan que hay buenas razones para destacar las tareas de prevención y combate al crimen organizado por parte del Gabinete de Seguridad desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Ayer, el encargado de aplicar la estrategia de seguridad de la mandataria, Omar García Harfuch, destacó el trabajo coordinado de todo un equipo de mujeres y hombres en casi 15 meses de Gobierno, quienes han dado golpes certeros que han sido clave para el debilitamiento de las grandes organizaciones criminales, principalmente del Cártel de Sinaloa y sus células, cuyos miembros capturados han sido ligados a los delitos que representan el mayor flagelo de comunidades enteras: cobro de piso, secuestros, homicidios, narcotráfico... Estos méritos, cabe señalar, ya han sido bien vistos en distintos ámbitos, incluidas varias agencias del Gobierno estadounidense y hasta el propio presidente Donald Trump.

› Golpes al CDS

Y hablando del Cártel de Sinaloa, resulta que éste sigue recibiendo golpes de la autoridad, pero también desde otros frentes. Y es que ya son varios meses en los que el cerco en torno a las dos facciones que lo conforman se va cerrando, derivado de capturas de personajes relevantes en las estructuras financiera y de protección de la organización. El lunes se conoció, por ejemplo, de las detenciones del suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, uno de Los Chapitos. A ello hay que agregar el operativo con el que se incautaron decenas de motocicletas asociadas al exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, por quien EU ofrece una recompensa. Y ayer se confirmó que el sujeto ejecutado en un restaurante de la colonia Juárez en la CDMX en días pasados era Óscar Medina, El Panu, ubicado como parte de la seguridad de Los Chapitos. El hombre, se conoció, aparece en los videos del Culiacanazo, al lado de Ovidio Guzmán.

› Vigilancia por triplicado en Perú

Y nos cuentan que muchas miradas están puestas en Lima, luego de que el Gobierno de Perú anunciara un refuerzo de la vigilancia en torno a la embajada de México, donde se resguarda Betssy Chávez, exprimera ministra del depuesto presidente Pedro Castillo. Y es que sigue fresco el recuerdo de lo ocurrido en abril de 2024 en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa ordenó el asalto de la representación mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en el inmueble. En Perú también quieren detener a Chávez a la que acusan de fraguar el fallido golpe de Estado que le costó el cargo y la libertad a Castillo. Por lo pronto, se conoció que las autoridades de ese país han afirmado que en estos días se acrecienta el riesgo de que la exfuncionaria pueda fugarse y con ello evadir a la justicia de su país que le ha impuesto una pena de 11 años de prisión. Por ello han decidido triplicar la cantidad de agentes que resguardan la embajada. Pendientes.