› Morena tira al Verde en Veracruz

Nos dicen que no hay que perder de vista la suerte de guerra civil que atraviesa la 4T en Veracruz, donde Morena tumbó el triunfo electoral de su aliado, el Partido Verde, en el municipio de Tamiahua, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditara, como acusaron los guindas, que los del partido del tucán rebasaron el tope de gastos de campaña con dolo, con lo que obtuvieron ventajas indebidas para ganar. Se comenta que la noticia de la nulidad de la elección no llegó nada bien a la oficina de la alcaldesa electa de Tamiahua, Citlali Medellín, quien vio revocada su constancia de mayoría, al dictaminarse que se le pasó la mano con un gasto adicional para sus actividades proselitistas de 108 mil 235.82 pesos, justo cuando ya tenía todo listo para asumir funciones este primero de enero.

› Nahle recula, pero se aferra

Y hablando de Veracruz, aunque, como bien se vio, la gobernadora Rocío Nahle tuvo que bajarle tres rayitas a su escalada contra el periodista Rafael León, cuya acusación por terrorismo desde la Fiscalía de esa entidad apoyó con vehemencia, se comenta que la mandataria estatal nomás no quiere soltarlo. Y es que ayer, la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, vista por muchos como alfil de la gobernadora, si bien ya no insistió con aquel cuento del terrorismo –que, por cierto, también fue rechazado por la Presidenta Claudia Sheinbaum–, sí justificó que el comunicador debe estar un año en prisión domiciliaria por los delitos de “encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública”, un señalamiento que, a decir de León y organizaciones civiles, estigmatiza su labor periodística, pues después de muchos años mantiene contactos con las corporaciones policiacas y con sus seguidores, quienes le avisan cuando hay algún suceso y acude rápidamente, lo que, dijo él, incomoda a las autoridades y, en particular, a la Fiscalía local.

› La ruta necesaria para recuperar el Interoceánico

Y a pesar de las presiones contra el Gobierno tras el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico, nos dicen, la Presidenta Claudia Sheinbaum no pierde el temple y la firmeza sobre cómo se debe responder en medio de una tragedia como ésta, en la que murieron 13 personas. La mandataria no sólo se ha pronunciado por reparar el daño a deudos y lesionados, sino que ha exigido una investigación con rigor, responsable y transparente por parte de la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, y, muy importante, ha dado pasos más adelante para ordenar que, apenas terminen las pesquisas, se contrate a una certificadora independiente y extranjera que evalúe las condiciones de esta ruta ferroviaria, una de las más importantes del país, tomando en cuenta que se ha promovido como alternativa al Canal de Panamá, con el fin de que su restablecimiento se dé en un marco de confianza y certeza.

› Chelas del bienestar

El que saltó al estrellato viral en redes sociales —y no de la mejor forma— fue el alcalde de Amacuzac, Morelos, Noé Reynoso Nava, quien, comentan, se nota que no tiene a los mejores asesores, después de la puntada que se le vio decir a los habitantes de su municipio en vísperas de la fiesta patronal, a quienes prometió invertir 490 mil pesos para comprar mil charolas de cerveza, destinadas al “bienestar” de la gente que se congregará para disfrutar de la tradicional cabalgata. Se precisa que este mensaje no fue ninguna improvisación o chispoteo emocional del edil, nada de eso, todo fue grabado en un video dirigido a la ciudadanía, en el que el petista incluso mostró las latas que estaban listas para repartirse. “Nos la vamos a pasar muy a gusto, vénganse el día 12 (de enero), miren (para) esos cabalgantes que les gusta echar un buen refrigerio”, dijo el munícipe, cuya figura, por cierto, ha sido cuestionada por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, incluso, nos recuerdan, en 2015, poco antes de concluir su primer mandato, fue destituido tras negarse a pagar un laudo laboral de más de 1.1 millones de pesos. ¡Caray!

› ¿Crucifican al hijo del padre… de Morena?

Cuentan que ya se ha levantado bastante polvo alrededor del partido oficialista, después de que el periodista Mario Maldonado publicara que Morena está afinando los detalles de un reacomodo mayor el próximo año que, entre sus principales ejes, prevé la salida de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, debido a los malos resultados electorales que se le han achacado en Durango y Veracruz, donde su labor como secretario de Organización dejó mucho que desear, además del desgaste político acumulado tras diversos escándalos en su órbita. Según Maldonado, como en una suerte bíblica, la decisión llega directamente del expresidente, quien habría pedido a su vástago “volver al origen”, allá en Palenque, la casa del padre, donde, quizá, podría buscar una diputación local y reconstruirse como ave fénix desde tierras tabasqueñas. ¿Será?

› México dice no a un nuevo T-MEC

Ya nos adelantan que las declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, sobre echar abajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, huelen más a discurso electoral que a una previsión seria. Y es que, nos hacen ver, al mandatario estadounidense le han sobrado emociones y faltado argumentos para trazar una ruta viable que haga realizables sus sueños; en contraste, la Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo ha hecho votos de confianza para que esto no ocurra, sino que ha citado aspectos que indican que, aun con lo complejo que puede resultar, el T-MEC está destinado a prevalecer, ya que hay negociaciones vigentes trilaterales encaminadas a ese fin, además de que la disolución del histórico pacto comercial no depende de uno de los miembros. “Un nuevo tratado tendría que pasar por los Congresos (de los tres países). Desde mi perspectiva es difícil que esto vaya a ser así. Nosotros creemos que va a ser una revisión, puede ser compleja en algunos temas, pero va a ser una revisión”, remarcó la Jefa de Estado.