› Mensajes a embajadores

Importante, nos comentan, la presencia de funcionarios de alto nivel en el encuentro de embajadores y cónsules de México que se lleva a cabo en la Cancillería. Y es que ayer acudieron a exponer los temas centrales de las instituciones o carteras que encabezan el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales, y de Seguridad, Omar García Harfuch, entre los más relevantes. Es sabido que los temas de seguridad y justicia se encuentran actualmente en la agenda de manera destacada y cobran relevancia en la coyuntura que han abierto los sucesos sobre Venezuela. En estas reuniones los representantes del país en el exterior suelen tener acceso a información de primera mano para hacer mejor su trabajo. Y también es de subrayarse, nos hacen ver, que Juan Ramón de la Fuente esté de vuelta en la SRE en un momento crítico para el país y para el mundo. Pendientes.

› Godoy recluta a perfil académico

Nos dicen que Ernestina Godoy ha querido darle un tono más académico a la Fiscalía General de la República, en aras de presentar un rostro más serio y riguroso de la procuración de la justicia. Y es que ayer se supo que designó al catedrático de la UNAM Raúl Armando Jiménez, como nuevo fiscal especializado de Control Competencial, cargo que lo convierte en automático en su segundo al mando. Nos enteramos no por la fiscal, sino porque la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, de la que Jiménez es profesor, se apresuró a felicitarlo por su nueva encomienda que implica que, entre otras funciones, supla las ausencias de Godoy. Lo que nos hacen ver es que no sólo se trata de un fichaje meramente extraído de los cubículos universitarios, sino que ya cuenta con una amplia trayectoria de trabajo con la fiscal, lo que le adhiere ese necesario componente de confianza: fue su adjunto en la Consejería Jurídica de la Presidencia y, antes, abogado general de la Comisión Federal de Electricidad.

› Mantienen presión los del sombrero

Lo dijo y lo cumplió. Se comenta que ayer el diputado local de Michoacán Carlos Bautista Tafolla entabló contacto con autoridades estadounidenses a las que pidió que metan mano en las investigaciones sobre el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Aun cuando expresó su confianza en que el Gobierno mexicano encuentre a los autores intelectuales de ese crimen —ya hay una decena de detenidos por el caso, hay que decirlo—, el legislador, quien es miembro del Movimiento del Sombrero, fundado por el edil asesinado, quiso cumplir con su promesa de tocar la puerta en el extranjero. “¡Lo logramos!”, expresó tras anunciar que había hecho llegar su solicitud a Washington. Y no sólo eso, también anunció una serie de alianzas con paisanos que viven en Estados Unidos y que quieren donar equipos médicos. Dice que él se encargará de que lleguen a personas que más lo necesitan. El sombrero se está moviendo.

› ¿Un cambio fuerte en la Corte?

Aunque nada es oficial, nos comentan que ya está muy cantada la salida del secretario general de Acuerdos, Rafael Coello Cetina, quien por más de 30 años ha ocupado el segundo cargo más importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo detrás de los mismos ministros. Nos adelantan que la decisión de este movimiento no se debe necesariamente al retiro, sino a que este veterano del máximo tribunal del país se convertirá en magistrado de circuito, una investidura con la que ya cuenta, pero que no ha ejercido. Algunos opinan que el cambio es apenas congruente con la nueva integración de la Corte que, al ser elegida el año pasado por voto popular, desentona con un cargo que sólo ha sido ocupado por dos personas desde hace más de 40 años, el propio Coello y su antecesor, Javier Aguilar Domínguez. Se habla ya de nombres para el reemplazo y del jaloneo que se está dando detrás, pero nos dicen que la delantera la lleva el abogado Daniel Álvarez Toledo, a reserva de confirmar detalles, Atentos.

› La ruta morenista para cambiar al INE

Si bien no existe todavía una propuesta formal de la muy esperada reforma electoral, cuentan que ya comenzaron a sonar las campanas de la ruta no sólo para aprobarla, sino para ponerla en marcha, en un año que será crucial porque, además, ya está encima el compromiso de las elecciones intermedias de 2027. Ayer, el líder de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, desplegó los pasos que su partido delineó para darle forma a uno de los proyectos de ley más controvertidos de la 4T. De acuerdo con el calendario del legislador, tras su presentación y discusión, que ocurrirá entre enero y febrero, la aprobación de la nueva configuración del INE se dará en marzo, para después poner en marcha, a contrarreloj, toda la maquinaria para que el próximo órgano electoral comience a operar en septiembre, cuando arranque el cercano proceso en el que se renovarán gobiernos estatales, municipales, diputaciones y, ya adelantan algunos, la consulta de revocación de mandato. Uf.

› Rabieta de Nahle

Con la novedad de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ahora la agarró contra los itinerantes de su propio gobierno, a los que ayer exhibió en una conferencia de prensa. La gobernadora de Veracruz desató su ira contra funcionarios de la Secretaría de Salud estatal, a cargo de Valentín Herrera, sobre cuya posible remoción dijo: “Vamos a ver”. Y todo porque ayer se realizaron protestas de trabajadores a los que no les han pagado el bono navideño al que tienen derecho. “El dinero ahí está y si en el área administrativa y de dirección de Sesver no pueden, pues vamos a tenerle que dar espacio a los que sí pueden que nos ayuden a resolver, porque primero hay que cumplir con los veracruzanos, veracruzanas y los trabajadores”, dijo Nahle en lo que para unos fue señal de carácter y para otros, berrinche. El tema de la entrega del bono desde hace semanas fue un escándalo que su gobierno no ha resuelto. Ya se vio a quién hará pagar.