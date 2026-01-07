› Los dólares de la troca

Y nos cuentan que la que traía convertido su camionetón en caja fuerte es la diputada local morenista Alejandra Ang Hernández. Lo peor del caso es que la propia legisladora olvidó ese pequeño detalle a la hora de tratar de cruzar a Estados Unidos, por lo que la autoridad de aduanas de ese país la retuvo a ella por un rato y aseguró el dinero. Medios locales informaron que en dos compartimentos de una GMC Yukon la morenista habría traído hasta 40 mil dólares, aunque esta última cifra no se ha confirmado. Lo que es un hecho es que sí eran más de 10 mil, tope fijado para ingresar a EU sin declarar. “Por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo. Dicha cantidad está por encima del umbral que en EU debe declararse al ingresar o salir del país”, aseguró la legisladora, quien además sostiene que no le quitaron la visa y que está en trámites para recuperar su dinero. ¿Qué tal?

› Nahle y su mea culpa

Nos dicen que ya es tendencia en la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, eso de “corregir” el rumbo de su Gobierno y hasta de sus declaraciones. Sólo hay que ver que no hace mucho tuvo que echarse para atrás después de apoyar que el periodista Rafael León fuera acusado penalmente por terrorismo. Nahle retrocedió varios pasos después de que hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazara tal puntada. Ayer, la gobernadora lo volvió a hacer, aunque, claro, primero tuvo que esperar a que unos 20 mil trabajadores de la salud de su gobierno desquiciaran las vialidades de la entidad, en protesta por la falta de pago de un bono. “Ayer en la tarde se empezó a pagar y quedaron en que hoy (6 de enero) terminaban, porque así debe de ser”, dijo Nahle, quien insistió en que ella reconocía que hubo “una falta de parte de mi administración y hay que reconocer cuando las cosas no se están haciendo y hay que pagarles a ellos”.

› La moreniza vuelve a buscar al Verde

Y hablando de recular, parece que esto ya es una práctica extendida en el universo de la 4T, nos comentan, porque resulta que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, usó un tono, nos dicen, más dulce con el Partido Verde Ecologista de México, tras varios desencuentros y desaires que la líder guinda tuvo con esa fuerza política, como cuando en Coahuila dijo que buscaría ratificar una alianza con el PT, descartando al Verde, o las marcadas diferencias con la cúpula de ese partido en San Luis Potosí por la polémica “Ley esposa”. Bueno, ahora, con miras a las elecciones intermedias de 2027, Alcalde Luján dijo que la alianza con el PT y, remarcó, el Partido Verde, “es fundamental para mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y continuar con la Transformación del país”. ¿Será genuino o será más bien, como dicen algunos, que al nopal sólo lo van a ver cuando tiene tunas? Por lo pronto, pendientes.

› Ya huele a reforma

Mucho ruido generó, nos comentan, la visita que hizo a Palacio Nacional Pablo Gómez, el jefe de la comisión que designó la Presidenta Claudia Sheinbaum para redactar la iniciativa de reforma electoral, que será presentada a finales de este mes ante el Congreso de la Unión. Y es que cada vez hay más señales de que el esperado proyecto ya tiene por lo menos un borrador, pues la reunión de Gómez con la mandataria, a la que, nos dicen, también se sumaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, quienes también forman parte de la comisión, ocurrió casi inmediatamente después de que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, presentara su hoja de ruta para aprobar y poner en marcha el esperado dictamen que, ya muchos adelantan, pasará, aunque no sin una intensa confrontación, por lo pronto, con la oposición. Ahí el dato.

› El riesgo para las Américas

Nos piden no dejar de lado las reflexiones aportadas por México ante el concierto internacional, en medio de las tensiones generadas a partir de la incursión militar de Donald Trump en Venezuela, el pasado 3 de enero. Ayer, el representante de nuestro país en la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Encinas, además de externar la condena mexicana sobre esa intervención, puso en la mesa regional que nadie en el continente puede ver este hecho de manera aislada, pues se está dejando un grave precedente que sugiere acciones bélicas estadounidenses más allá de territorio venezolano. “Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares (de Estados Unidos) a otros países de nuestra región”, dijo Encinas, quien insistió en que lo acontecido en Caracas “amenaza directamente la paz y la estabilidad de las Américas”. Atentos.

› ¿Darán la autorización?

Y nos piden no perder de vista lo que finalmente ocurra en el Senado de la República, que preside Laura Itzel Castillo, con una solicitud para que elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan entrar al país para participar en un evento que lleva por nombre “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”. Se trata de 19 integrantes de la Fuerza de Operaciones Especiales y 10 más del Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos”. La solicitud, que también considera la salida de elementos castrenses mexicanos para que participen en adiestramiento en el vecino país, debe ser aprobada por la Comisión de Marina de la Cámara alta. Ya se verá si las acciones militares que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela inciden de alguna manera en este asunto. La decisión está en manos de la mayoría.