› Sobra soberbia

Y nos hacen ver que algunas actitudes soberbias y desplantes en lugar de allanar el camino a la reforma electoral le están poniendo piedras. Es sabido que esa enmienda es uno de los proyectos de mayor relevancia del Gobierno y el movimiento de la Cuarta Transformación y que, nos hacen señalan, se basa en exigencias de la población sobre sus procesos electorales. Sin embargo, ha llamado la atención que en lugar de mostrar señales de apertura a toda contribución, haya quienes sigan apareciendo con actitudes de sabelotodo y perdonavidas que no sólo no ayudan a generar los apoyos que la reforma requiere, sino que mandan un mensaje de imposición. Ya un antecedente similar se vio durante las protestas de organizaciones del campo, cuando en vez de querer tirar verdades absolutas se requería oficio para conciliar. En el caso de la reforma electoral, nos dicen, que ni los de la 4T se quieren reunir con él. Sí, con Pablo Gómez. Uf.

› Rector a proceso

Y quienes han seguido de cerca el caso de la detención y el proceso penal del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, por presunto narcomenudeo, nos piden no perderlo de vista. Y es que el señalamiento de que fue un arresto arbitrario se mantiene, mientras la gobernadora Layda Sansores ha buscado deslindarse tanto de la acción judicial como de la designación de la sucesora del académico, con el argumento de que ambos procesos corresponden a instancias autónomas y ajenas al Ejecutivo. Sin embargo, ese intento de deslinde no ha acabado con las suspicacias que se derivan de los antecedentes de confrontación entre el directivo universitario y la mandataria estatal. Abud, por lo pronto, fue vinculado a proceso sin que, ha señalado su abogado, se presenten los videos de los policías que hicieron la detención y que revelarían si en ésta hubo alguna acción irregular.

› ¿Le alcanzará?

En medio del debate público por la reforma electoral, en el PRI no pierden la esperanza de un eventual renacimiento político. Así lo dejó ver su dirigente nacional, Alejandro Moreno, durante un encuentro con la militancia en Durango, uno de los pocos estados que aún gobierna el tricolor y al que, nos comentan, buscaría tomar como asidero. Ahí, Moreno Cárdenas sostuvo que el PRI está listo para competir en 2027 y 2030, sin descartar hacerlo en solitario o mediante alianzas. El mensaje también se leyó como una señal hacia la oposición, ahora que Morena impulsa cambios al sistema electoral y los partidos opositores buscan reacomodarse y tomar posiciones con el mejor postor. Desde el priismo se asegura que, pese a los pronósticos adversos, el tricolor no quiere resignarse a la marginalidad política y apuesta a reconstruirse “desde lo local” para volver a competir a nivel nacional. La gran duda es si le alcanzará no en local, sino en lo nacional.

› Redes encendidas

Y fue el Gobierno federal el que tuvo que salir en un par de ocasiones en las últimas 48 horas a responder sobre hechos que dieron pie a generar múltiples lecturas, algunas de las cuales rayaban, nos dicen, en teorías conspirativas. Primero fue Comunicaciones y Transportes la que el viernes aclaró que el aviso NOTAM sobre operaciones aéreas que emitió EU lo hizo para operadores civiles de su país y que en el nuestro no había afectación alguna. Ayer, el Gabinete de Seguridad informó sobre el caso de una aeronave estadounidense: “Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”. Andan encendidas las redes.

› Coscorrones en Coahuila

Y hablando de temas de partidos, nos comentan que fue la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, la que de gira en Coahuila aprovechó para dar dos coscorrones a domicilio al gobernador Manolo Jiménez, al que no desasocia del PRI en la entidad. En un año en el que habrá elecciones para renovar el Congreso estatal, la dirigente guinda acusó, primero, que el gobierno estatal mantiene una persecución contra la exalcaldesa morenista de Múzquiz. “El gobierno del estado elige a quién investiga y a quién no… porque hay que preguntarnos por qué no se investiga, por ejemplo, al presidente municipal de Torreón, que tiene varios pendientes”, dijo en una entrevista. Y en otra, nos dicen, aprovechó para señalar que el tricolor anda en prácticas de compra de votos. “Sabemos que ayer anduvieron por aquí repartiendo a las lideresas priistas algunas lavadoras”, dijo. Así que pidió que la gente reciba todo lo que le den, pero a la hora de votar se incline por la mejor opción. Zas.

› Pide sacar embajadas de Miguel Hidalgo

Y habrá que ver, nos comentan, qué reacciones genera una controversial exigencia que acaba de hacer el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Y es que el panista dio a conocer en un video su solicitud para que la Secretaría de Relaciones Exteriores reubique fuera de la demarcación que administra las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Las primeras dos están en Polanco y la segunda, en la colonia Irrigación. Tabe acusó que estas embajadas representan a gobiernos que han oprimido a sus pueblos, acallado voces, encarcelado inocentes y abusado del poder. “Nosotros no podemos normalizar eso… no podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de millones de personas... Hasta que esos países tengan gobiernos legítimos, electos por su gente, en donde se represente la libertad y se libere a los presos políticos, entonces serán bienvenidos”.