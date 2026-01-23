› Reunión de seguridad en Washington

Muchas miradas estarán puestas en Washington, porque hoy se llevará a cabo la reunión de seguridad binacional México-Estados Unidos. Y será así porque han ocurrido al menos dos hechos relevantes en los últimos días que tienen incidencia en el carácter y posibles resultados de dicho encuentro al que, por el lado mexicano, acuden los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de la Defensa, el general Ricardo Trevilla y de Marina, el almirante Raymundo Morales. Esos dos hechos son la conversación que tuvieron el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, en la que de parte del gobierno estadounidense se pidieron avances medibles y se rechazaron los “resultados graduales”. El segundo suceso es la entrega de 37 capos de alta relevancia que se realizó esta semana para que sean juzgados por Estados Unidos, con lo que suman ya 92 los trasladados. Pendientes.

› Mano Morena en la UACAM

Con la novedad de que quienes pensaban que las denuncias de injerencia de la gobernadora Layda Sansores en la Universidad Autónoma de Campeche son recientes, están equivocados. Al menos eso comenta el exrector de esa casa de estudios, José Alberto Abud. El académico, quien de manera reciente fue encarcelado y luego destituido, después de que, dijo él, no aceptó que se celebraran eventos de políticos afines a la gobernadora en las instalaciones universitarias, acusó que desde 2022, el gobierno de la morenista ya había intentado meter mano en una institución que, se supone, goza de plena autonomía, al buscar “con obsesiva insistencia” incorporar a gente ajena en puestos directivos de la UACAM. En fin, tras casi cuatro años de resistirse a Sansores, para el exrector está muy claro que su remoción no es más que la consumación de lo que Layda tenía pendiente. Ahí el dato.

› Gertz la tuvo fácil

Y qué desilusión se llevaron ayer quienes esperaban que al menos hubiera un par de rocas o baches en el camino de Alejandro Gertz Manero para convertirse en el próximo embajador de México en Reino Unido. Con 10 votos a favor, una muy discreta abstención y nada, pero nada en contra, la primera comisión de la Permanente del Congreso de la Unión allanó el camino para que el exfiscal general de la República viaje a Londres tan pronto como le sea posible y ocupe la plaza que deja vacante Josefa González Blanco. Nos dicen que en el favorecido trámite apenas se escuchó la voz del senador emecista Luis Donaldo Colosio —y nada de PAN y PRI—, el único en la sesión que recordó el carácter intempestivo y accidentado con el que Gertz dejó la FGR, hace más de un mes, posicionamiento que fue respondido por el futuro diplomático con un “quería un cambio en mi vida pública”. El lunes tendrá la ratificación del pleno con los votos de la mayoría y seguramente sin mayores contratiempos, nos adelantan. Tan, tan.

› Calmando las aguas

Nos dicen que quien salió a calmar las aguas, ayer, alrededor de la crispación que se ha suscitado por la aún no terminada iniciativa de reforma electoral, fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a quien le fue encomendada la tarea de tender puentes entre la Comisión Presidencial para redactar este proyecto y las fuerzas aliadas de Morena —los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México—. Más allá de todas las especulaciones en torno a que si PT y PVEM van o no van con el dictamen impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la encargada de la política interior del país fue garante al señalar que si hay diálogo y cercanía dentro de la coalición de la 4T también habrá una propuesta legislativa que, ojo, más que complacer intereses partidistas, responda a las demandas de la ciudadanía. Eliminar posibles escollos en la ruta de la nueva reforma es una tarea principal que ya se acomete, nos hacen ver.

› Magistrados asoman la cabecita

Y hablando de la reforma electoral, los que no se quieren quedar fuera del proceso de confección, aunque tampoco se les había visto muy entusiasmados que digamos, son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos cuentan que apenas ayer asomaron la cabecita al acudir el presidente de esta institución, Gilberto Bátiz García, a una reunión con el presidente de la comisión que elabora la iniciativa, Pablo Gómez. “Tuvimos una plática muy cordial, institucional con el presidente (de la comisión) y lo que nosotros podemos brindar es el acompañamiento técnico necesario para que sea la mejor de las reformas. “Y hacia allá vamos”. Nos cuentan que a diferencia de otros que han acudido a ese tipo de citas, Bátiz salió muy contento. Bueno, hasta platicó que tomaron mucho café y platicaron mucho sobre la historia de las instituciones. ¿Qué tal?

› El acercamiento de los reyes

Un nuevo y simbólico mensaje mandaron los monarcas españoles, Felipe VI y Letizia Ortiz, quienes, en su calidad de anfitriones de la Feria Internacional de Turismo, que se lleva a cabo en Madrid, se dieron una vuelta por el pabellón de México, donde estrecharon la mano a representantes de los pueblos originarios de nuestro país. Este gesto no fue menor, hizo ver la Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en medio de la pausa diplomática que existe entre España y México, después de que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador exigiera a la Corona ibérica una disculpa por los crímenes cometidos durante el periodo colonial, algo que no encontró una buena respuesta de aquel lado del océano. Precisamente frente a este contexto es que Sheinbaum resaltó lo simbólico que resultó aquel acto. Insiste en el tema de la disculpa, pero con otros acentos, nos comentan.