› CFE y su retorno a mercados

Vaya retorno a mercados financieros internacionales, nos comentan, el que protagonizó ayer la Comisión Federal de Electricidad, que emitió deuda internacional tras 16 meses de ausencia. La información la dio a conocer la secretaria de Energía, Luz Elena González: la CFE alcanzó 10 mil 451 millones de dólares, lo que representa una sobresuscripción de 7 veces. Por lo pronto, se ha informado que la operación ejecutada se estructuró en dos partes: la primera, con un bono bullet a 8 años y, la segunda, con un bono amortizable a 25 años. En el primer caso, los recursos serán para refinanciar deuda y el segundo, para proyectos de inversión. ¿Por qué este regreso de la CFE representa un antes y un después? Bueno, pues porque, nos hacen ver quienes conocen a detalle del asunto, esta emisión se convirtió en la más demandada de la historia de la empresa y por esa misma razón el mercado aceptó los bonos sin pedir un incentivo extra. Cómo puede interpretarse lo anterior, pues como confianza.

› Los ARMY ponen en jaque a Ticketmaster

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Los pasos hacia atrás

Nos hacen ver que es digna de mención la capacidad de organización de los ARMY (Adorable Representative MC for Youth), como se denomina a los fanáticos de la agrupación coreana de K-Pop, BTS, después de que lograran lo que seguidores de otras bandas no hicieran, denunciar abusos, reventa y presunto fraude por parte de las boleteras que están involucradas en la venta de entradas. Bueno, pues en muy poco tiempo, su campaña digital para evidenciar irregularidades ya hizo que el procurador federal del Consumidor, Iván Escalante, y la Presidenta Claudia Sheinbaum señalaran la apertura de una investigación contra las empresas involucradas, centralmente Ticketmaster, lo que las llevaría a pagar una multa de más de 4 millones de pesos por falta de claridad con los consumidores. Pendientes.

› Tensión en el CIDE

Vaya confusión la que ha generado el anuncio de la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una decisión que, según se difundió ayer, fue firmada por la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, y que fue celebrada por quienes señalaron a Tellaeche por ejercer violencia de género en la institución; sin embargo, nos dicen, cuando buena parte de la academia echaba las campanas al vuelo, Romero Tellaeche, quien también arrastra otra cola de acusaciones por plagio académico, destituciones arbitrarias y acoso sistemático en su gestión, salió al quite con un desafío para quien busca deponerlo, al sostener que “la legislación vigente establece que la remoción anticipada” de alguien como él “puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas y mediante resolución adoptada en sesión formal del órgano de Gobierno”, por lo que reiteró su plena disposición a no levantarse de la silla. Qué tal.

› Grecia responde a amenazas

Y quien llamó la atención por no dar necesariamente el crédito al narco por las mantas que aparecieron en su municipio fue la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz. Ayer, en una conferencia de prensa, la esposa del edil asesinado en noviembre pasado, Carlos Manzo, dejó entrever que aquellas manifestaciones con amenazas, que suelen achacarse al crimen organizado, son más bien una expresión de la “guerra sucia” que se ha declarado a su joven administración por parte de sus adversarios políticos. “Estamos en un momento de guerra sucia, de desprestigio hacia este gobierno”, dijo Quiroz, quien fue más lejos al señalar a quienes considera responsables del homicidio de Manzo. “Nuestros adversarios políticos, y lo voy a dejar bien claro, si fueron capaces de quitarle la vida a Carlos, van a ser capaces de hacer cualquier cosa por desestabilizar este gobierno”. La presidenta municipal advirtió que emitió una denuncia ante la Fiscalía michoacana para dar con los verdaderos responsables de estos mensajes. Ahí el dato.

› Se cae el MURO

Comentan que entre los aspirantes a convertirse en la nueva “chiquillada” del sistema de partidos de México, al Movimiento Único de Renovación Opositora (MURO), ligado a familiares de la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, nomás no le alcanzó el recurso para mantenerse en pie. Así lo confirmó el líder de esa organización, Fernando González. “Somos una corriente con presencia nacional que por falta de recursos ha tenido que poner una pausa al proyecto de convertirnos en partido político nacional”, dijo el también yerno de la maestra Elba Esther. “No es una decisión sencilla”, agregó en un video dirigido a simpatizantes. La caída del MURO, nos dicen, ocurre a un mes de que el Instituto Nacional Electoral cierre el proceso para crear partidos políticos nacionales y después de que el movimiento lograra afiliar apenas a 8 mil 500 personas, de las más de 256 mil requeridas; además, sólo alcanzó a realizar 23 de las 300 asambleas necesarias en su meta.

› Una tras otra

Y es en el INE donde no salen de una para entrar a otra. Y es que el instituto a cargo de Guadalupe Taddei no termina de apagar la controversia que provocó la iniciativa de colocar decenas de cámaras en varios inmuebles, empezando por el principal, lo que ha sido visto como la instalación de una especie de big brother, cuando ahora resulta que ya están en una nueva polémica: la de la contratación por poco más de un millón de pesos de una miniserie sobre la elección judicial. Hasta el momento han sido dos los deslindes del mismo número de consejeras sobre este proyecto, pero una de ellas, Carla Humphrey, hasta pistas dio de que ante esta contratación hay que levantar la ceja. “Me distancio también del proceso de adjudicación en el que participaron diversas personas, algunas que al parecer perciben recursos del propio instituto, aunque todas en su momento formaron parte de la misma agencia de publicidad”. Uf.