› La 4T se agarra fuerte para no soltarse

Nos dicen que, aunque pareciera que las circunstancias políticas actuales —como los vientos fuertes de la próxima reforma electoral— los están obligando a soltarse, los partidos que conforman la 4T intentan tomarse de las manos con todas sus fuerzas para no soltarse, aun cuando sólo se quedan agarrados de los deditos. Muestra de ello, analizan varios, quedó claro en la foto que se tomaron ayer la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, y los de los partidos del Trabajo, Alberto Anaya, y Verde Ecologista, Karen Castrejón, quienes, en un pronunciamiento conjunto, acordaron mantener su coalición a pesar de las diferencias hacia los procesos electorales de 2027 y 2030. Lo que llamó la atención, comentan, es que este cierre de filas ocurrió horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que la iniciativa que impulsa para reconfigurar el sistema electoral no quedará a contentillo de ningún político o partido.

› El pasado persigue a Calderón

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO El poder es el poder

Y el que no pasó un buen momento, cuando se suponía que debía brillar, fue el expresidente mexicano Felipe Calderón, invitado especial en una ponencia en la prestigiosa universidad Sciences Po en París, Francia. Ahí —donde también se suponía que el panista está muy lejos del riesgo de enfrentar a quienes no lo quieren—, un grupo de estudiantes se le plantó para gritarle “¡asesino!” y de paso a exigirle que se bajara del podio académico donde estaba. Lo feo para él fue que ni las estrellas estuvieron alineadas a su favor, ya que justo cuando ocurría aquella protesta, la pantalla detrás del exmandatario proyectó la palabra Wanted, lo que dio combustible involuntario a la manifestación. Al final, los moderadores del evento intentaron suavizar la tensión, con un discurso sobre lo bien que se siente estar en un espacio tan democrático en el que todas las posturas son escuchadas, aunque ese bienestar, nos cuentan, lógicamente no se notaba en el rostro del exmandatario.

› Godoy pastorea a sus fiscales

Quien, dicen, no ha dado tregua en marcar la diferencia en su gestión al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) es Ernestina Godoy, que mantiene el pulso no sólo para lograr mayor coordinación con el Gabinete de Seguridad para combatir la criminalidad, sino para mantener unida a la propia FGR a nivel interno. Ayer, Godoy volvió a marcar novedades al convocar a la primera Reunión Nacional de Fiscales Federales, en la que participaron los delegados de la FGR en los estados. “Quiero decirles con claridad que el trabajo que cada una y cada uno de ustedes realizan en sus fiscalías tienen un impacto real en la vida de las personas, en las víctimas, en las familias, en las comunidades”, dijo la fiscal, quien les recordó que las y los mexicanos “confían en que el Estado actuará con firmeza, integridad y compromiso”. De esta manera, la titular de la Fiscalía pidió formar “un gran equipo capaz de enfrentar a la delincuencia y terminar con la impunidad”, algo que, recalcó, no será posible sin cohesión. Ahí el dato.

› La nueva prueba de Ebrard

Se cuenta que por estos días el nombre del secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, estará más que de moda ante la prueba de fuego que acaba de comenzar para él y su equipo en Washington, donde se anunció que arrancaron formalmente los trabajos de cara a la revisión del T-MEC, en una época en la que cualquier movimiento en falso puede alterar al Gobierno estadounidense. Y aunque para nadie es un secreto que esta misión es de alta dificultad, nos hacen ver que ya es muy positivo que tanto Ebrard como el representante comercial de EU, Jamieson Greer, dieran una señal sobre la prevalencia del tratado comercial de América del Norte . Lo relevante serán los ajustes que se realicen y, por supuesto, la parte de la trilateralidad en momentos en los que el primer ministro canadiense Mark Carney no trae los mayores bonos en la Casa Blanca. Pendientes.

› La invasión de los mexicanos

Con la noticia de que todos hemos estado equivocados y Estados Unidos ahora está en riesgo de ser invadido ¡por México! Esta teoría, que es parte del libro El golpe invisible: cómo las élites estadounidenses y las potencias extranjeras utilizan la inmigración como arma, del escritor conservador Peter Schweizer, ha sido ampliamente apoyada por el presidente de EU al punto tal que la publicación ya está en el top 10 de los más vendidos en el vecino país. Lo que más sorprendente, nos señalan, es que esta tesis ha puesto en valor hasta los comentarios del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien, también dicen muchos, muy pocos toman en serio en México, sobre que nuestro país debería reclamar “los territorios ocupados” de California, Texas y Nuevo México, algo que encendió las alertas en este escritor derechista, quien ahora cree fervientemente en que el fenómeno migratorio no es más que un plan mexicano para expandir su cultura en esa nación. Qué tal.

› Detenciones por caso Salamanca

Y fue en Guanajuato donde ayer se informó sobre la captura de tres personas presuntamente involucradas en el tiroteo que tuvo lugar en Salamanca el domingo pasado, y que dejó 11 muertos. “Como parte del seguimiento puntual para llevar ante la justicia a las personas responsables de la agresión… se informa que ya se cuenta con al menos tres personas detenidas, resultado de diversos operativos coordinados y focalizados”, reportó la Secretaría de Seguridad y Paz del gobierno de Libia Dennise García. De acuerdo con los primeros informes, el ataque habría provenido de integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima hacia elementos una empresa de seguridad privada a los que vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación. “Este avance confirma que las instituciones están actuando, que las agresiones no quedan sin respuesta, y que el Estado mantiene una línea clara de investigación y actuación coordinada con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales”, indicó el Gobierno de Guanajuato.