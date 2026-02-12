› Responde Monreal: paciencia

Con la novedad de que Ricardo Monreal, líder de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, aplicó ayer la máxima de Kalimán. Aquella de “serenidad y paciencia”. Esto luego de que la gobernadora Layda Sansores lanzara ataques en su contra y hasta con cierta carga de furia. Nos cuentan que cuando periodistas de diversos medios lo abordaron sobre el tema, el zacatecano expresó que no es momento para incendiar un conflicto interno, pues alguien tiene que mostrar altura de miras y prudencia. “Si no, no va a quedar quién cierre la puerta en nuestro movimiento”. Para el diputado, la 4T requiere de unidad y cohesión y no de pleitos, pues éstos no ayudan a la Presidenta Claudia Sheinbaum ni al país. Vieron bien morenistas que Monreal no revirara, sobre todo, porque noticias como la salida de la embajada de Guatemala de Romeo Ruiz, pareja de la mandataria estatal, siguen pegando en la sede del Ejecutivo estatal. Uf.

› “Ay, Manuelito”

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Desde la primera fila

Y el que tampoco quiere perder el tiempo ante el proceso electoral de 2027 es el senador del Partido Verde en San Lázaro, Manuel Velasco, a quien no le importó el escándalo que se generó hace unos meses entre verdes y guindas por aquella controversia de la llamada Ley Esposa y luego la reforma antinepotismo. Bueno, pues, dicen que Velasco reactivó la polémica y decidió alzarle la mano a la senadora de su partido Ruth González para destaparla como el mejor perfil para que el Verde Ecologista siga mandando en aquella entidad. “Ay, Manuelito”, le dijo la legisladora, a quien, un tanto sonrojada, no pareció molestarle que su compañero comenzara a acelerar la maquinaria, pues, aunque dijo Velasco que ella todavía no lo tiene decidido, lo que sí tiene es una ventaja de más de 20 puntos entre los contendientes de aquel estado. A ver qué dicen en Morena.

› No se quiere ahogar solo

Más allá de presumir su inocencia, acusar odio y difamación del conservadurismo en su contra, nos piden no perder de vista el tamaño de la maroma que ha dado el exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, quien ha sido señalado por corrupción y por tener vínculos con el huachicol en el libro Ni venganza ni perdón —escrito por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y por el periodista Jorge Fernández Menéndez—. Y es que Ramírez Cuevas dijo en un largo comunicado que estos ataques, para él infundados, no son tanto por él o contra él, sino más bien una campaña dirigida para desprestigiar a la 4T, a AMLO y a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Escribió además que su actuar como servidor público ha sido intachable y apegado a la ética. El próximo jueves se presentará formalmente el libro y habrá que estar pendientes porque, nos aseguran, es muy posible que los autores tengan aún mucho qué decir. Pendientes.

› Divididos por la llegada de la Armada de EU

Como si faltaran fracturas al interior del movimiento oficialista, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña hizo ayer lo suyo al expresar su repudio respecto a que la Cámara alta autorizara que el Gobierno de México permita el ingreso de fuerzas navales de Estados Unidos con el fin de proporcionar adiestramiento a elementos del país. Dijo Noroña que, aun cuando respalda las políticas de la Presidenta y aun cuando no es su intención “hacer bravuconería o irresponsabilidad” , en este momento, las tropas estadounidenses no deberían ingresar a territorio mexicano “ni para plantar arbolitos”. Según el legislador, México tendría que evitar este tipo de acciones de cooperación bilateral, en protesta por la incursión de Washington en Venezuela —que terminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro— y el cerco adicional que ha establecido para bloquear el ingreso de petróleo a Cuba, lo que ha traído calamidad a los habitantes de la isla. Ahí su humilde aporte a las tensiones México-EU.

› Detrás del brote de sarampión

Cuando México está en riesgo de perder su estatus libre de sarampión por un brote del virus que comenzó el año pasado y que continúa de manera alarmante en los primeros meses de este 2026, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, puso a disposición de la opinión pública cifras que, dijo él, demuestran que los sexenios de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox tuvieron mucho que ver en el contexto actual, ya que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2025, la inmunidad disminuye en las y los mexicanos que debieron recibir sus dos dosis de vacuna en aquellos periodos de Gobierno (2000-2012), es decir, las personas que hoy tienen entre 16 y 30 años, un grupo de la población que, sostuvo el funcionario, registra niveles de protección de entre 47 y 68 por ciento. Ya por esto se desató y seguía hasta hace unas horas la controversia.

› El chiste es no perder

Con la novedad de que en Movimiento Ciudadano no están del todo de acuerdo con ella, pero no quieren dejar de salir en la foto de la aprobación de la reforma para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Ayer esa modificación se aprobó con sus votos —al menos en lo general— en el pleno de la Cámara de Senadores, mientras en la de Diputados se cuestionaba lo aprobado. “Decimos nosotros que están dando gato por liebre, porque sí son las 40 horas, pero hasta 2030, sí son las 40 horas, pero con un día de descanso, sí son las 40 horas, pero las horas extras las subieron a 12, entonces nada más en una simulación”, aseguró la coordinadora de los legisladores naranjas en San Lázaro, Ivonne Ortega. Su estrategia ahora será la de generar la narrativa de que ellos van por un ajuste legislativo más radical, aunque es previsible dado el alto grado de consenso que ya trae, que sus planteamientos no pasen. Ya se verá al final cómo votan y si se allegan para sí un triunfo legislativo.