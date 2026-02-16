› ¿Y el SNTE?

Y donde hasta ahora han guardado silencio sobre el escándalo que se produjo por el cese de Marx Arriaga, es en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Llama la atención, nos comentan, que no haya hasta ahora un cierre de filas sobre la decisión tomada en la Secretaría de Educación Pública sobre la destitución de quien, es sabido, se considera como el depositario único del espíritu de la llamada Nueva Escuela Mexicana y los Libros de Texto Gratuitos. Voces del magisterio han hecho notar los problemas que aún padecen para entender y aplicar la nueva política educativa, uno de los elementos que abonaría a respaldar la salida de Arriaga. Bueno, también su negativa a moverle una sola coma a los materiales educativos. A últimas fechas, nos dicen, las apariciones del dirigente del magisterio han sido para dar cuenta de cómo miles y miles de profesores se están sumando a Morena. A ver si, con el inicio de semana, como se dice ahora, rompe el silencio.

› Karime, la otra cara

Con la novedad de que Javier Duarte, quien aparentemente ya tenía un pie fuera de la cárcel, ahora enfrentará un nuevo proceso por presunto desvío de recursos del erario. Sin embargo, quien vuelve a salir bien librada es su exesposa, Karime Macías. Esto porque en Reino Unido no sólo se rechazó su extradición, sino que obtuvo asilo, lo que frena legalmente su entrega a México por la acusación de fraude por 112 millones de pesos del DIF de Veracruz. El fallo se sustentó en argumentos de la defensa sobre presuntas irregularidades en el proceso y la posible prescripción del delito, factores que pesaron ante tribunales británicos para detener el procedimiento de entrega, más allá de los mantras que, se ha señalado, recitaba de que merecía abundancia. Aunque las autoridades mexicanas sostienen que el caso no está cerrado, el episodio ya es interpretado como un revés jurídico internacional, pues mientras Duarte de Ochoa acumula causas en el país, el proceso contra Macías permanece detenido del otro lado del Atlántico.

› Redes que siguen activándose

A pesar de las presiones constantes del Gobierno de Donald Trump para asfixiar energéticamente a Cuba, muestras de apoyo internacional no se han hecho esperar, nos aseguran. En México, Morena habilitó centros de acopio para enviar ayuda humanitaria a la isla, mientras organizaciones sociales, sindicatos y colectivos comenzaron campañas de recolección de medicamentos y víveres. La iniciativa se suma a acciones similares impulsadas en América Latina y Europa. De acuerdo con reportes internacionales, también gobiernos, parlamentos y movimientos ciudadanos han manifestado solidaridad frente al endurecimiento de sanciones económicas, que en los últimos meses han afectado el acceso a combustible, alimentos y suministros médicos. Mientras Washington mantiene la presión, en distintas partes del mundo se multiplican los llamados a levantar el bloqueo y facilitar el comercio humanitario con la isla. Si algo hizo bien el régimen cubano fue construir estas redes que, por lo pronto, lo arropan ante Trump.

› Indignación por mineros

Nos cuentan que en media docena de entidades con vocación minera este fin de semana se efectuaron acciones de protesta por el secuestro de 10 mineros en Sinaloa, de los cuales hasta el momento cinco han sido hallados sin vida. Las manifestaciones fueron desde expresiones en videos que se subieron a las redes, como en el caso de una empresa en Sonora, hasta movilizaciones activas en calles como en Taxco, donde se exigió seguridad para los integrantes del gremio, como una demanda general. “La minería es nuestro trabajo. Volver a casa es nuestro derecho”, señalaron. Aunque también se sumaron algunas exigencias específicas tanto al gobierno como a las empresas que los contratan. Sobre estas últimas, integrantes del sindicato minero han pedido que a las familias de las víctimas se les pueda dar una indemnización, además de becas a los hijos y que se aumente la presión para el esclarecimiento de los hechos y se conozca el destino de los mineros que siguen en calidad de desaparecidos.

› Le darán las gracias

Como no ocurre en la mayoría de los casos controversiales, esta vez sí hay datos claros de que hay posturas divididas entre integrantes relevantes de la 4T en torno a la salida de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP. Bueno, si la salida finalmente se concreta. Porque hasta ayer existía el riesgo de que el movimiento del exfuncionario se convirtiera en una especie de movimiento de ocupación de las oficinas en las que despachaba. Ya se informó, por lo pronto, que se revisará el proceso que al final no fue bien llevado y que dio pie a que Arriaga hiciera una transmisión en vivo y se victimizara a la voz de “hagamos el teatro completo”. Y es previsible que se haga un reconocimiento al trabajo que hizo con la primera edición de los libros. O sea, ahora sí le darán las gracias y a otra cosa, mariposa. Aunque no hay que descartar, como dicen los analistas del ramo, que ya desde fuera aproveche las redes políticas que su cargo le permitieron construir y empiece a bombardear los ajustes que se hagan al trabajo, que, ha quedado claro, no quiere que nadie más toque. En fin.

› 4T se acerca al cine

Nos hacen ver que la aprobación que acaba de dar a conocer el Gobierno federal de un estímulo fiscal a las producciones cinematográficas, representa un punto importante con el que se pueden empezar a detonar inversiones del sector en el país. Fue interesante, nos comentan, la participación de Salma Hayek, quien filma una película en México, en el evento que ayer ocurrió. Sin embargo, quienes conocen del tema nos aseguran que podría también representar un principio de reconciliación con un sector del gremio de actores y los productores de cine que apoyaron a que llegara la 4T, pero una vez iniciada no encontraron en las políticas del gobierno pasado algún tipo de arropo a sus demandas y atención a los asuntos que los inquietaban. Algunos desaprobaron, por ejemplo, la extinción de fideicomisos que permitían financiar proyectos. Habrá que ver si varía el pulso del gremio y sus posibles efectos. Pendientes.