Otra vez con el Mundial

No cabe duda de que conforme se acerque su realización, mucho ruido se va a empezar a generar en torno al Mundial. Ahí es donde se insertan, nos hacen ver, versiones recientes sobre supuestas cancelaciones de reservaciones en hoteles. El asunto en realidad es distinto: resulta que como parte de la planificación del torneo, FIFA estableció acuerdos con hoteles en todas las ciudades sede para reservar habitaciones y asegurar tarifas estables. Esos acuerdos establecen plazos y al vencerse éstos, FIFA libera las reservas no confirmadas, con lo cual las habitaciones ya no pueden mantenerse bajo las tarifas negociadas. En los hechos, las habitaciones han quedado disponibles, pero a tarifas ajustadas a lo que determine el mercado —algo que, por cierto, no cae mal a los hoteleros, siempre y cuando no abusen—. De ahí a que haya una cancelación masiva de viajes de personas convocadas por el Mundial es una cosa muy distinta, nos hacen ver.

Gertz y el senador mueblero

La reunión que, dicen, debía lucir como un productivo encuentro en beneficio de México y que terminó levantando varias cejas y especulaciones en la opinión pública fue el reciente careo entre el nuevo embajador de nuestro país en Reino Unido, el exfiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, y el senador de Morena, Juan Carlos Loera. Y es que el legislador de la 4T presumió que aquella visita al representante diplomático —que por cierto no fue en Londres, donde Gertz debería estar, sino en alguna oficina de la Ciudad de México— le sirvió para apuntalar sus intereses —y no de los ciudadanos a los que representa— porque da la casualidad que además de ocupar un escaño es un prominente empresario y exportador de muebles a países como Reino Unido, donde ahora despacha Gertz. Agradezco a Alejandro Gertz Manero haberme recibido para plantearle mi experiencia como empresario y las relaciones comerciales que he formado en Inglaterra desde 2015, posteó en sus redes sociales. Vaya.

Revés de Lourdes Mendoza a Lozoya

Relevante, nos comentan, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó dejar firme la sentencia que favorece a la periodista Lourdes Mendoza en el litigio que mantiene contra el extitular de Pemex, Emilio Lozoya. Con ello, este último tendrá que pagar 500 mil pesos de indemnización a la comunicadora, a quien difamó en el conocido escrito en el que salpicó a medio mundo para tratar de librar él mismo acusaciones de actos de corrupción en la paraestatal. Los nueve ministros de la Corte votaron de manera unánime por desechar el amparo directo en revisión 555/2024 con el que el exfuncionario pretendía revertir la sentencia favorable a Mendoza. “El que para salvarse no dudó en cambiar el rumbo de 17 familias imputándonos mentiras y dañando honor y trayectorias, el chicanero que intentó retrasar su sentencia final, perdió”, escribió Lourdes ayer en las redes, al enterarse del veredicto que le dio la razón.

Muy elogiada ha sido la coordinación sin precedentes que ha impulsado la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con el Gabinete de Seguridad, representantes de Protección Civil, Cancillería, administraciones locales y hasta la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para cumplir con la garantía expresada por el Gobierno de México de albergar una Copa Mundial en paz el próximo verano. Nos adelantan que en esto ya están muy comprometidos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular del Ejército, Ricardo Trevilla; el de la Marina, Raymundo Morales; el canciller Juan Ramón de la Fuente y las autoridades en las entidades anfitrionas: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Se nos indica que la apuesta es alta, además porque justo esta semana, en Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reconoció que, frente a un problema de financiamiento público y el cierre parcial de la dependencia que dirige, la preparación y la seguridad del Mundial en ese país están más que comprometidas.

La Presidenta en Jalisco

Y hablando de la gestión gubernamental de la seguridad nacional, hay mucha expectativa por la próxima visita que hará la Presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco el viernes, cuando se habrán cumplido 12 días desde el operativo a gran escala que terminó con la caída y abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Dicen que la mandataria no ha vacilado en dirigirse a las entidades consideradas como objetivos prioritarios en la ruta para pacificar el país. La semana pasada ya se le vio en Sinaloa, un estado en el que aun con el flagelo que han significado los constantes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, las autoridades locales y federales han reportado mermas relevantes en la incidencia delictiva de alto impacto, incluidos los homicidios dolosos. Este fin de semana, Sheinbaum abordará los avances en la normalización de las actividades cotidianas en Jalisco, donde celebrará la reunión del Gabinete de Seguridad, de la mano del gobernador Pablo Lemus, en una región que además ya está en el ojo del mundo, al ser una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol.

Avanza sucesión en la ASF

Informan desde la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que ya se aplicó la primera criba para elegir a la o el próximo auditor superior, que estará en el cargo durante los próximos ocho años. Nos reportaron que de la histórica y voluminosa lista de 92 aspirantes, 10 quedaron fuera por no cumplir con los requisitos que marcó la convocatoria, además del desistimiento de una de las candidatas que más sonaba, la actual fiscal especializada en materia de combate a la corrupción María de la Luz Mijangos, quien, por cierto, nos dicen que no se fue exenta de señalamientos, después de que la senadora morenista Nora Ruvalcaba exigió que la sacaran del proceso, al acusarla de desentenderse de un caso de corrupción relacionado con una empresa de energía. En fin, tras esta depuración, 81 perfiles postulantes ya avanzaron a la siguiente etapa, que contempla entrevistas con miembros de la comisión en la que cada participante tendrá la oportunidad de argumentar por qué debería ocupar uno de los cargos más importantes en materia de fiscalización del país. Pendientes.