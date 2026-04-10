› No habrá AcaMoto 2026

La buena nueva en Acapulco, nos dicen, es que autoridades locales sí escucharon el llamado de la población acapulqueña y de las cámaras empresariales de ese puerto, para que no se lleve a cabo el AcaMoto2026, una concentración de motociclistas que no tiene permisos, pero que sí registra antecedentes de riesgos como inseguridad y, sobre todo, pérdida de vidas humanas debido a accidentes. Resulta que ayer, Federico Argumedo Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Acapulco, informó que no ha recibido la solicitud formal para la cuestionada rodada masiva, pero que de recibirla, no la autorizarán debido al peligro que representa: “La prioridad del gobierno municipal es garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de la población”. Nos hacen ver que la decisión del gobierno municipal, a cargo de Abelina López, para no permitir eventos que fomenten el desorden y la violencia como el AcaMoto, fue bien recibida por el sector empresarial, y el gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado, quien aseguró que cuenta con todo su respaldo en la decisión. Qué tal.

› Golpes, codazos… otra vez en Congreso capitalino

Pobre Congreso capitalino, cuando no son los legisladores que pierden la compostura durante la sesión, ahora son manifestantes. Y es que ayer la sesión legislativa fue interrumpida por integrantes de la Asamblea de Barrios que no pudieron ser contenidos y se “colaron” al pleno luego de quebrar ventanales, golpear al personal de seguridad y protagonizar jaloneos, para exigir mejores condiciones de vivienda. Tras horas de protestas y en medio de la trifulca las y los diputados locales se fueron a receso, eso sí, sin poder salir del edificio, donde el termómetro seguía al rojo vivo. “Vamos a tomar un receso hasta que haya condiciones, tenemos la filtración de una manifestación. Les pido, por favor, no salgan. Estamos tomando las medidas necesarias”, dijo el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma. Tras el altercado, tres manifestantes —los que entraron— permanecieron en resguardo dentro del recinto, para luego ser liberados, otros, los que armaron el zafarrancho afuera y ocasionaron destrozos en la puerta principal, tuvieron que aguantar la repelida con químico extintor, y dos guardias de seguridad resultaron con heridas. Los ánimos finalmente se apaciguaron, después de que los inconformes se trasladaron al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde les prometieron abrir una mesa de diálogo. Uf.

› Se amordaza en tribuna

El que sorprendió ayer en el pleno del Congreso de Sinaloa fue el diputado de Morena Serapio Vargas Ramírez, quien llegó a tribuna encadenado y amordazado. Dicen que el legislador permaneció así durante más de 5 minutos en señal de protesta, porque a nadie le importó su iniciativa de reforma con la que propuso plasmar en la Constitución local las palabras “gobernadora” y “presidenta municipal”. A decir del diputado, este planteamiento no ha sido tomado en cuenta por sus colegas desde 2024, cuando impulsó el proyecto con el que, argumentó, se lograría visibilidad para las sinaloenses en la política del estado. Cuentan que a Serapio se le unió su compañero de bancada Pedro Villegas, aunque éste no lo secundó necesariamente con la causa “promujeres”, sólo con aquello de encadenarse y amordazarse, porque se quejó de que a él tampoco le han tomado en cuenta su iniciativa sobre regular estacionamientos. En fin, nos hacen ver que aunque está muy bien que se pugne por reivindicar el papel de las mujeres, quizá haga falta algo más que feminizar palabras en las leyes.

› Piden apoyo a Interpol por Aureoles

El gobierno de Michoacán sigue con la mira puesta en el exmandatario estatal Silvano Aureoles, pues ayer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla solicitó a la Fiscalía General de la República gestionar ante la Interpol una ficha roja contra Aureoles Conejo. ‘’Es prioridad que se haga justicia a todo el pueblo de Michoacán. Escapó con ayuda de la delincuencia organizada. Se sabe que lo más probable es que esté fuera del país’’, aseveró Bedolla. Y es que el fiscal de esa entidad, Carlos Torres Piña, asegura que el exgobernador ya no se encuentra en México, pues escapó al extranjero con ayuda de un grupo criminal y ahora está en Estados Unidos. Bedolla también recordó que hay una orden de captura concedida por un juez penal de Michoacán que está relacionada con la masacre de Arantepacua del 5 de abril de 2017. Además, Aureoles también está señalado por los delitos de abuso de autoridad, tortura y fraude millonario durante su adminstración. Veremos.

› Aprobación relámpago

Llamó poderosamente la atención que no tuvieron que pasar ni 24 horas desde su aprobación en San Lázaro para que el Plan B de la reforma electoral alcanzara el “Sí” en los 17 Congresos locales requeridos para que el dictamen se convierta en una de las leyes de la Carta Magna. Nos dicen que en medio de esta celeridad apenas se pudieron escuchar las voces de legisladores locales que denunciaron que prácticamente los sacaron de la cama para que votaran a mitad de la madrugada, como fue el caso del diputado del PRI Fabrizio del Castillo y la diputada del PAN Guadalupe Saldaña, ambos del Congreso de Baja California Sur, que acusaron que el Plan B fue avalado, sí, pero con prisas. El ejemplo más prominente de este fast track lo dio Tabasco, uno de los primeros estados que sesionó a deshoras para dar luz verde a la iniciativa. Por ahí también sorprendió cómo a pesar de que el proyecto prevé meter tijera y apretar el cinturón a los parlamentos locales, fueron éstos los que le dieron el pase rápido, sin mayores trabas.

› Operación cicatriz… en el CIDE

Reportan desde el ámbito académico que tras casi tres meses del escándalo que se vivió en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) —donde el exdirector José Antonio Romero Tellaeche se atrincheró para desafiar su destitución, aun en medio de las acusaciones que pesaron en su contra—, parece que las cosas comienzan a componerse, incluso con señales de un liderazgo más apegado al diálogo —eso comentan— de la mano de la nueva titular, Lucero Ibarra. Para muestra de ello, nadie dejó de registrar ayer la primera visita de la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, después de semanas de conflicto. Dicen que aunque la funcionaria llegó a las oficinas del CIDE en Santa Fe para participar en un seminario, llevaba consigo el propósito de dar más certezas sobre un nuevo pacto entre la comunidad científica y las autoridades federales, ya que ratificó el papel de la institución en la generación del pensamiento crítico y hasta anunció la creación de 200 nuevas plazas para los centros de investigación en todo el país. Ahí el dato.