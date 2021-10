Día de Muertos 2021: Calaveritas literarias dedicadas a los gigantes de la tecnología

Día de Muertos se acerca y con él los colores, la gastronomía y las letras llenas de ironía inundan los rincones de la República Mexicana; por ello no podíamos dejar pasar esta temporada para hacer protagonistas a los gigantes de la tecnología de rimas y versos mordaces y jocosos.

Que empiece la epifanía, que ya llega el día en el que la muerte no distingue entre famosos y andrajosos; la crítica no es nuestra, recuerden que esto es sólo una muestra, pero si se ríen de corazón, no olviden visitar nuestro sitio web La Razón.

Cuentas pendientes



Ahí venía la parca molesta y de mala gana

quería arreglar las cuentas,

pero con Zuckerberg no daba,

así que regresó a las criptas

donde un esqueleto la esperaba:



“Te lo dije mana,

cuando de arreglar cuentas se trata,

el dueño de Facebook lo hace hasta

que se le da la bendita gana”.



Calaverita literaria dedicada a Mark Zuckerberg Foto: Especial

¿Ubicación bloqueada?

Molesta por los problemas de privacidad

la calaquita estaba llena de ansiedad,

así que fue con Google para hablar,

pero antes de siquiera llegar

un mensaje llegó a su celular:



“¿En qué te puedo ayudar?”

“En nada, ya voy para allá”,

respondió la huesuda sin chistar,

pero nuevamente brilló su celular:

“Lo sabemos, siempre sabemos dónde estás;

la hora y el lugar”.



Calaverita literaria dedicada a Google Video: Especial

Zoom y sus videollamadas

Estaban reunidos en videollamada

la calaca y su persona amada,

cuando de pronto un tercero ingresó a la sala

¿Lo conoces? Cuestionó la huesuda helada

“No para nada, pero no seas clavada

esto es cosa que en Zoom siempre pasa”.



Las redes de la catrina



Tic toc suena el reloj, TikTok la aplicación

cansada de la confusión

la catrina salió de su cantón

y con un par de tequilas comenzó la matazón;



Pero de camino un pajarito se le cruzó

y en Twitter un rato se quedó.

Impactada terminó con todo de lo que se enteró

pues resulta que hasta Trump a las redes ya llegó

“Si él tiene su app ¿por qué no hago una yo?”,

se cuestionó y a su casa regresó.



Después de un rato, su creación terminó

y a las ánimas con gracia invitó,

pero cuál fue su sorpresa cuando descubrió

que la mayoría de sus usuarios no eran muertos

si no humanos vivitos y coloraditos.

Por lo cual reflexionó:



“¿Cómo no se me ocurrió?

Las redes son la vía

para llegar a los muertos en vida”.



Diviértete con esta calaverita literaria dedicada a las redes sociales Foto: Especial

La manzana envenenada



Muy cara y muy fina,

así es la marca de la manzana,

con cargadores frágiles

y pantallas táctiles,

pero ni Steve Jobbs a la parca

se le escapa.



Por eso un día lo visitó

y una manzana envenenada le llevó;

el creador de Apple encantado la tomó

y con unos chips en bocina la convirtió.

Molesta, la calaca lo cuestionó,

pero al final en su creación invirtió.



A los pocos días el Apple Event llegó,

por lo que la huesuda se las ingenió

y a los eventos de Google y Samsung desplazó

con lo cual su inversión aseguró,

y millonaria terminó,

tal y como le enseñó

el inigualable Steve Jobbs.



Calaverita literaria dedicada a Apple Foto: Especial

Se nos fue Yahoo respuestas

Hoy recibimos a uno de los grandes,

nos regaló risas y chismes.

Sus preguntas se hicieron virales

y sus respuestas traspasaron canales.



Hoy se une a la cripta de las redes

Yahoo respuestas;

se despidió con memes

y llegó picando crestas.



Hoy Messenger y Hi5 le dan la bienvenida

a una red que ya no tiene vida

y que llega victoriosa

a esta extraña fosa.



Aquí la muerte no existe,

porque recuerden que...

Lo que pisa Internet siempre subsiste

En tus recuerdos y en tu caché

Yahoo respuestas resiste.



Calaverita literaria en memoria de Yahoo respuestas Foto: Especial

Del espacio al inframundo



Yo te vi feliz

como lombriz,

viajando al espacio

sin un sólo pelo lacio,



Por eso al inframundo

te traje en un segundo,

y Amazon con eso

dio un enorme retroceso.



Imagínate sin Jeff Bezos

ya no hay más ingresos.

Pero usuarios no se preocupen,

los paquetes aún fluyen.



Calaverita literaria dedicada a Jeff Bezos, vaquero galáctico Foto: Especial

La catrina, Sony y AMLO



Allí iba la catrina montada en un poni

cuando de pronto se encontró con Sony

“Viejo amigo”, le dijo

¿A dónde te habías metido mijo?



Con mis juegos y luchando con Nintendo

¡No te estaba mintiendo!,

los gamers no me dejan

y sus padres de mí se quejan.



Conmovida por su llanto

la catrina se lo llevó volando,

pero a los tres días lo regresó

mientras lo iba regañando:



¡Enviciaste a los difuntos!

Nunca volveremos a estar juntos

AMLO decía la verdad

tú solo generas inseguridad.



Sony molesto rompió el silencio

y con arrebato denunció:

“No sé qué tienen en la mente

tú y el Presidente”.



Calaverita literaria en honor a los videojuegos Foto: Especial

La muerte del calamar



Sin ganas de pelear,

la muerte a Netflix se iba a llevar

Pero se encontró con El Juego del Calamar

y sin darse cuenta se puso a divagar.



La serie una idea le dio

y los colores de inspiración tomó

para jugar ahora que el semáforo

su color cambió.



Calaverita literaria dedicada a Netflix y al cambio del color en el semáforo epidemiológico Foto: Especial

Muerte a Huawei



La parca molesta con Huawei

le marcó y le dijo “no te hagas güey”,

consternada la empresa le preguntó

cuál era el punto.



Y la huesuda sólo les dijo

“Arreglen el asunto o a ustedes me dirijo”.

Sin saber qué hacer

los cables comenzaron a mover.



Pero al tercer día, llegó la catrina,

portando una cortina

en la cual los enrolló

y se los llevó.



Al llegar al inframundo

todo se volvió nauseabundo

y pensar que lo único que la calaca buscaba

era que PlayStore regresara.



¿A quién le dedicarías tú una calaverita literaria?

EASZ