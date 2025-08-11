Dawn Brancheau: Las conmovedoras FOTOS de la entrenadora con su orca antes del accidente mortal

Estas son las conmovedoras FOTOS de Dawn Brancheau antes del accidente mortal.

El caso de Dawn Brancheau, entrenadora de orcas que murió en un espectáculo con animales, ha vuelto a popularizarse en días recientes, especialmente después de la atención que atrajo a partir de la controversia de otra deportista de nombre Jessica Radcliffe.

Desde su muerte en 2010, el nombre de Dawn Brancheau es recordado con dolor por los amantes de la biología marina y los deportes acuáticos, pues sufrió una de las muertes más trágicas en el mundo del entretenimiento: lastimada por su querida orca, compañera de múltiples shows, hasta privarla de la vida.

Dawn Brancheau era una reconocida entrenadora de orcas. ı Foto: Fanpage Dawn Brancheau

Ahora que los internautas redescubrieron la trágica historia de Brancheau, muchos se preguntan si existen fotos que atestiguan este caso o, incluso, el doloroso momento de la muerte. La respuesta es que sí, hay algunos materiales en internet que nos recuerdan la alegría que la entrenadora expresaba en todos sus espectáculos, y lo devastadora que fue su partida.

Brancheau era reconocida como una persona alegre. ı Foto: Fanpage Dawn Brancheau

FOTOS de Dawn Brancheau, entrenadora que murió atacada por su orca

Dawn Brancheau, nacida en 1969, fue una entrenadora profesional de animales que, durante 15 años, se dedicó a ofrecer un show con orcas y otras especies marinas en el parque acuático SeaWorld Orlando.

Dawn Brancheau (de nombre de soltera Dawn Therese LoVerde) nació en Indiana y fue la menor de seis hermanos. Se graduó en la Universidad de Carolina del Sur en psicología y comportamiento animal.

Brancheau era la titular del espectáculo con orcas de SeaWorld Orlando. ı Foto: Fanpage Dawn Brancheau

Después de terminar su educación, se dedicó al voluntariado con animales, hasta que, en 1994, comenzó su carrera como titular del espectáculo con especies marinas en el renombrado parque acuático SeaWorld Orlando.

El show, de nombre Shamu, fue uno de los estelares de SeaWorld desde los años 60, y consiste en que un entrenador guía a una orca a realizar brincos, volteretas y todo tipo de acrobacias. El nombre se debe a Shamu, la primera orca que se usó en este espectáculo, en SeaWorld San Diego.

Dawn Brancheau abraza a Tilikum después de una actuación (2009). ı Foto: Reddit

El espectáculo, por supuesto, llegó eventualmente a Orlando, donde Dawn Brancheau se convirtió en una de sus principales ejecutantes, que atraía a miles de personas año con año.

Sin embargo, una tarde de febrero de 2010, en uno de los tradicionales espectáculos de este tipo, la orca Tilikum desconoció a Brancheau y la aprisionó del brazo y del cabello, lo cual le provocó heridas graves y ahogamiento, que eventualmente llevaron a su muerte.

Dawn Brancheau, en un espectáculo antes de su muerte. ı Foto: Fanpage Dawn Brancheau

El accidente provocó la cancelación de los espectáculos con orcas como se conocían hasta entonces, y reavivó el debate sobre los riesgos de mantener animales marinos en cautiverio, como quedó de manifiesto en el documental Blackfish (2013), que toma este caso como hilo conductor.

