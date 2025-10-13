Abuelitos se abrazan en medio de devastadora inundación en Veracruz y causan ternura | VIDEO

México ha vivido, en días recientes, uno de sus desastres naturales más devastadores de los últimos años, con fuertes lluvias que provocaron daños, pérdidas y decenas de muertos en la región de la Huasteca, por lo cual el Gobierno se ha movilizado intensamente.

Tras una caída de lluvia pocas veces vista, regiones de los estados de Puebla, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo resultaron fuertemente afectados. Las escenas son desastrosas: calles bajo el agua, árboles derrumbados y casas completamente destruidas.

Inundaciones en Veracruz, por fuertes lluvias, dejaron devastación en el estado. ı Foto: Cuartoscuro

Particularmente, en Veracruz, uno de los estados más afectados, las imágenes han provocado todo tipo de emociones: desde el dolor por tanta devastación, hasta la esperanza por quienes luchan por no rendirse y salir adelante.

El video que conmovió a todos: Abuelitos se abrazan en medio de la inundación en Veracruz

Las inundaciones en Veracruz, y otros estados que comparten la región Huasteca, han provocado todo tipo de devastación: desde inundaciones, deslaves, accidentes hasta decenas de vidas perdidas.

Sin embargo, en medio de todo el caos, algunas escenas han conmovido a quienes, desde lejos, ven las noticias de cómo afectaron las lluvias a estos estados.

Entre ellas, una imagen provocó la ternura de todos los internautas. Se trata de una pareja de personas de la tercera edad que se abrazan mientras se mantienen de pie en medio de las inundaciones, las cuales cubrieron todo a su alrededor.

En un video que se difundió en redes sociales, se mira cómo los “abuelitos” logran permanecer de pie, en lo que parece ser una plataforma, mientras alrededor suyo todo está cubierto por el agua.

Incluso, una casa detrás de ellos se observa completamente cubierta por las inundaciones, lo que permite apreciar la magnitud de la situación.

Sin embargo, la pareja, con toda la calma del mundo, permanece abrazada, como una muestra de su unión en tiempos difíciles.

¿Quiénes son estos “abuelitos”? ¿Son pareja o familia? ¿Perdieron su casa en las inundaciones? Nadie lo sabe, pero su sola imagen quedó como un recordatorio de que el amor es lo único que queda cuando se pierde todo lo demás.

No es la primera imagen que circula en redes sociales y conmueve a los internautas. El fin de semana se difundieron videos de rescates de los perritos que quedaron varados en medio de las inundaciones, los cuales, desafortunadamente, no encuentran un hogar al verse perdidos en el agua.

