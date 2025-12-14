Así es cómo puedes conseguir el código 67 plush en Roblox

Roblox es uno de los juegos en línea favoritos del momento, ya que dentro de esta puedes crear, compartir y jugar muchos videojuegos que fueron diseñados por los miembros del mundo de Roblox.

Roblox funciona como un metaverso, que es universo alterno digital en el que muchos usuarios generan contenido y juegos que pueden ser disfrutados por todos los usuarios de la plataforma.

En estos juegos se pueden tener simuladores, se puede explorar distintos universos, crear avatares totalmente personalizados e incluso socializar, y de esta plataforma también proviene la popularidad los muy conocidos Brainrot.

En días recientes se dio a conocer la existencia de un Brainrot de temporada en Roblox, y este se trata del código 67 plush, un peluche del número 67 con temática navideña.

¿Cómo conseguir el código 67 plush? ı Foto: Especial

¿Cómo conseguir el código 67 plus en Roblox?

El código 67 plush de Roblox no se trata sólo de un Brainrot coleccionable para el metaverso, sino que además, también es un peluche que sacó a la venta Roba un Brainrot (Steal a Brainrot).

Para poder acceder a este Brainrot coleccionable de navidad se debía hacer una pre orden del peluche festivo 67 mediante la página oficial de playsab, pero en este momento ya se encuentran agotados.

El peluche festivo 67 tenía un costo de 29.99 dólares, que son aproximadamente unos 540.81 pesos al cambio actual, y este peluche fue creado a partir del icónico personaje 67, de acuerdo con Steal a Brainrot.

Para poder obtener el código 67 plush se debía adquirir el peluche en la página oficial, y una vez que la compra era realizada, el código para el Brainrot de Roblox era enviado mediante correo electrónico.

¿Cómo conseguir el código 67 plush? ı Foto: Especial

¿Qué es el personaje 67 Brainrot de Roblox?

De acuerdo con la página oficial de Roblox, el personaje 67 es un brainrot que puede ser utilizado para crear un avatar único, y este es un Brainrot clasificado como secreto porque es extremadamente raro.

El Brainrot 67 hace alusión a la frase six seven, que es utilizada por los jóvenes en Estados Unidos, por lo que al igual que con la frase, este personaje tiene dos manos que realizan el clásico movimiento de 67.

El tono particular y el movimiento de manos que acompañan a six seven fue originado por Taylen Kinney (TK), un jugador de basquetbol de Estados Unidos que posicionó la frase 67 como una tendencia de redes sociales.