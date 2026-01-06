CES 2026: estos son los productos e inventos que sorprendieron

El CES 2026, que se lleva a cabo del 6 al 9 de enero en Las Vegas, vuelve a posicionarse como el evento clave donde la innovación tecnológica se presenta ante el mundo.

Organizado por la Consumer Technology Association (CTA), el encuentro reúne a las empresas más influyentes de la industria para mostrar desarrollos que buscan transformar la vida cotidiana en distintos frentes.

Desde el primer día, la feria dejó claro que la inteligencia artificial no es solo una tendencia, sino una tecnología transversal que impulsa desde el entretenimiento hasta el cuidado personal.

Las presentaciones iniciales captaron la atención global al revelar productos que combinan hardware, software y experiencias inteligentes cada vez más integradas.

En este contexto, el CES 2026 arrancó con una serie de anuncios que generaron conversación más allá del recinto ferial. Plataformas de juego interactivo, avances gráficos para videojuegos, dispositivos de IA personal y soluciones para el hogar inteligente marcaron el pulso de una edición que apuesta por experiencias más fluidas, personalizadas y conectadas.

El CES se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada ı Foto: AP

Productos e inventos

Uno de los anuncios más destacados fue el de LEGO SMART Play, una nueva plataforma interactiva presentada por el Grupo LEGO. La propuesta redefine el juego tradicional al permitir que las construcciones respondan en tiempo real mediante la interacción entre el ladrillo LEGO SMART, etiquetas y minifiguras inteligentes, generando sonidos y comportamientos que impulsan la creatividad y la narrativa imaginativa.

En el terreno del gaming, Nvidia presentó DLSS 4.5, una actualización de su tecnología de renderizado con inteligencia artificial para las tarjetas gráficas GeForce RTX serie 50. Esta versión permite generar hasta cinco fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado, logrando juegos más fluidos y alcanzando hasta 240 fps en resolución 4K con trazado de trayectoria activado.

Samsung apostó por experiencias de compañeros de IA para distintos ámbitos. En entretenimiento, destacó su televisor Micro RGB de 130 pulgadas, reconocido con el CES Innovation Awards 2026 Best of Innovation, mientras que en proyección presentó el Freestyle+, un proyector portátil con IA que ajusta la imagen automáticamente y ofrece sonido envolvente de 360 grados.

Nuevo televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung ı Foto: Europa Press

Entre los dispositivos emergentes sobresalió Omi AI, un gadget enfocado en reducir la dependencia del smartphone. Este dispositivo puede grabar audio bajo demanda, se puede apagar por privacidad y se integra con aplicaciones de mensajería para mejorar la productividad sin sacar el teléfono.

En salud y bienestar, la empresa surcoreana Welt presentó ZolipZ, un concepto que integra inteligencia artificial para recomendar el momento óptimo de consumo de un medicamento para el insomnio, analizando datos de sueño y hábitos del usuario mediante una aplicación especializada.

Finalmente, el hogar inteligente sumó una propuesta innovadora con SWAVI, un sensor desarrollado por CommonLink que convierte cualquier superficie en una interfaz inteligente capaz de controlar distintos dispositivos mediante patrones de movimiento, con planes de integración futura con asistentes como Alexa.

Así luce el nuevo 'bloque inteligente' de Lego ı Foto: AP

