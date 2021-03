Aristeo Cázares es uno de los atletas más queridos de Exatlón México y su eliminación causará revuelo entre los fans del programa.

Además de su carisma y su habilidad para pasar los circuitos de Exatlón México, Aristeo estuvo envuelto en un triángulo amoroso con Carolina Mendoza y Mariana Ugalde.

La historia de amor entre estos tres personajes de Exatlón México comenzó en la cuarta temporada de Exatlón México. Los tres atletas, que venían de temporadas distintas, se juntaron en la cuarta sesión.

Carolina y Mariana llegaron como refuerzos del equipo y tuvieron una cercanía con Aristeo Cázares. La primera en llegar a Exatlón México fue Mariana Ugalde e inmediatamente tuvo una conexión con Aristeo Cázares.

Incluso, el día que Mariana salió eliminada de Exatlón México, Aristeo sufrió mucho y se le vio muy afectado y dijo: “Desde que salí de Exatlón, mi vida ha sido difícil, he tenido muchas tormentas por las cuales no me he podido relajar, el año pasado, un mes después de ganar, mi abuelo que era como mi padre, falleció.

“Desde que llegó Mary, ella ha sido mi apoyo, no ha sido uno de mis apoyos, ha sido mi apoyo aquí dentro, Mary llegó y me dio una tranquilidad que muy posiblemente no conocía, por eso me duele que se vaya”, mencionó el atleta de Exatlón México.

¿Carolina Mendoza es el verdadero amor de Aristeo de Exatlón México?

Sin embargo, todo cambió cuando a Exatlón México llegó Carolina Mendoza, el trazador de Parkour logró tener también muy buena conexión con Carolina y se volvieron amigos, confidentes, se escuchaban, se apoyaban, estaban el uno para el otro.

Pero Aristeo dejó claro que la mujer que es dueña de su corazón es Caro Mendoza, ya que desde que ella abandonó Exatlón México no se cansa de dedicarle sus puntos, además de que en una ocasión confesó que la extraña mucho y que estaba ansioso por salir para poder verla.

Así que probablemente serán una pareja oficial fuera de las playas de Exatlón México.