Usuarios se quejan del algoritmo de TikTok; denuncian que solo ven videos de Kunno y Rod Contreras

Los usuarios de Internet han denunciado en redes sociales que los videos de los influencers de TikTok Kunno y Rod Contreras se apoderaron del FYP de la red social de videos cortos.

A través de Twitter, los cibernautas volvieron tendencia los nombres de los tiktokers y señalaron que el algoritmo de TikTok fue programado para que solamente aparecieran videos de estos dos influencers, así como los de la famosa Domelipa.

“Harta de que me hayan quitado a Harry Styles, One Direction y feminismo sólo para ponerme a Rod Contreras, Kunno, Dome, Tik Tok tok regresa ya”, “Estoy a nada de desinstalar tiktok mis ojos no pueden seguir viendo a Rod Contreras y Kunno” y “¿Por qué me están saliendo puros tiktoks de Rod Contreras, Kunno y Domelipa?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

¿Cuál fue el mal que yo hice para que Rod Contreras, Kunno, Domelipa y Mont me salieran en mi fyp? TIKTOK DEVUÉLVEME MI ALGORITMO ASIÁTICO. pic.twitter.com/fF0ivpqLNU — gyu🧸⁵•²³ (@daegyut) March 17, 2021

estoy a nada de desinstalar tiktok mis ojos no pueden seguir viendo a rod contreras y kunno — daxxy (@danielaybarra6) March 17, 2021

harta de que me hayan quitado a Harry Styles, One Direction y feminismo sólo para ponerme

a Rod Contreras, Kunno, Dome, Tik Tok tok regresa ya 😩😩😩 pic.twitter.com/qe5EKy9P2q — Kitzia Stylinson (@kitzi_stylinson) March 17, 2021

Por que me están saliendo puros tiktoks de Rod Contreras, Kunno y Domelipa???? Ayuda 😭😭😭 pic.twitter.com/rbsvOcfjJ2 — capi uchis (@ivan_capi_) March 17, 2021

Fandom de Kunno y Rod Contreras responde a usuarios

Los fans de los influencers de TIkTok Kunno y Rod Contreras respondieron a los usuarios que se quejan por los videos de los tiktokers y asegura que si están en FYP es porque son de los videos más vistos de la red social.

Además de que los fans celebraron que gracias a los comentarios de los cibernautas Kunno y Rod Contreras se volvieron tendencia en las redes sociales.

Rod Contreras y Kunno siendo los reyes de tu fyp 🤭 ¡Sorry! — 🪐🌜𝔜 𝔞 𝔥 𝔞🌛💜 (@priority_rod) March 17, 2021

¿Kunno y Rod Contreras de TikTok son novios?

Kunno y Rod publicaron historias y videos en los que aparecen juntos de viaje por Cancún, lo que despertó los rumores sobre si hay una relación entre las celebridades de TikTok.

Sin embargo, Kunno aclaró que entre ellos no hay nada, sino una amistad y calificó a Rod Contreras de ser su hermano y pidió a los usuarios no crear chismes.