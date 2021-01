León Larregui vuelve a Twitter y ahora se lanza contra José Madero de Pxndx

El cantante León Larregui volvió a Twitter y lo hizo con un mensaje contra el exvocalista de Pxndx José Madero, a quien llamó “esperpento”.

Los usuarios de Internet comenzaron un debate en el que discutieron quién es mejor músico y cantante, si León Larregui de Zoé o José Madero exvocalista de Pxndx.

León Larregui Foto: Especial

Te puede interesar León Larregui se queda sin cuenta de Twitter y usuarios reaccionan con memes

León Larregui recibió varios mensajes en los que lo comparan con José Madero, así que respondió con un contundente tuit que no sabía quien era Pepe Madero y que ya no lo compararan más con él. “Exacto quién verg&% es? No me@jodan más con ese esperpento”, escribió.

Inmediatamente los usuarios de Internet respondieron a su comentario y le pidieron a León Larregui que fuera más respetuoso para referirse a su colega musical, mientras que otros aseguran que José Madero es mejor músico que el líder de Zoé.

@jose_madero pp es un chingon, y le pone en su madre a Larregui donde sea, en cualquier ambito, menos en drogarce — Jesus Velazquez (@JesusVe26885361) January 28, 2021

Jajajaja el señor José Madero es un artista que cuando van a decir su nombre tienen que lavarse los dientes primero. León Larregui es solo un sobrevalorado de televisa, José tiene estudios y preparación, no pueden compararlos, José no se expresa así de los demás "artistas" — ⛪🖤La Petite 🎙️ Mort🖤⛪ (@xanandra92) January 28, 2021

¿Por qué le cerraron la cuenta a León Larregui?

El cantante publicó un tuit en el que llama a la gente a no vacunarse contra el COVID-19, así que Twitter tomó las medidas que ha estado tomando con otras figuras públicas que lanzan el mismo llamado y difunden información falsa sobre el virus.

Te puede interesar Pxndx celebra su 20 aniversario... sin José Madero y así reaccionan los fans (FOTOS)

Este 27 de enero Twitter le regresó la cuenta a León Larregui y no dudó en mantenerse muy activo en la red social y admitió que no estuvo bien incitar a la gente a no vacunarse.

“Incitar no está bien, cada quien tiene la libertad de decidir basado en sus convicciones lo que piense mejor para sí mismo o sus familias. (Al menos todavía).Pero en mi opinión personal, si me vuelve a dar, otra vez, prefiero un tratamiento a ser conejillo de indias”, escribió el cantante.