Monserrat Bustamante Laferte (Chile, 1983), mejor conocida como Mon Laferte: actriz, músico, compositora, vocalista, multiinstrumentista… Suceso de la canción chilena contemporánea con influjos del rock, blues, pop, electrónico, reggae, indie, alternativo, psicodélico, gótico… Autodidacta, se inició en la música a los 13 años y se reveló como singular cantautora en los bares de Valparaíso. Con cinco álbumes (tres independientes y dos en la industria del disco), ya ocupa un lugar destacado en los espacios alternativos de la canción latinoamericana.

A unos meses de haberse presentado en el Auditorio Nacional y con el eco del éxito del álbum Trenza (Universal Music, 2017), la hija de Viña del Mar presenta el sencillo “Antes de ti”, que forma parte del nuevo fonograma, aún sin título, en proceso de elaboración. “Este tema lo escribí cuando estábamos de gira en Chile en el Amárrame Tour. Mi banda y yo armamos la parte musical y entonces surgió este texto que es muy melancólico, es raro porque es una canción de amor que dice que ‘antes de ti no conocía el amor’, que es una exageración: me gusta eso de ‘dramatizar’: son bonitos los dramas y las historias melodramáticas”, comentó para La Razón la vocalista andina, avecindada en México.

El Dato: La cantante es la chilena que más ventas de discos y canciones tiene en Internet, sus temas se han reproducido 800 mil veces.

La intérprete de “Tormento” abundó en las motivaciones de esta composición que empalma colores del bolero con insinuaciones pop y cierta ondulación de vals: “Me gusta mucho cantarla porque es de esas que ya no se hacen. Yo me siento como una viejita, una abuelita: me gusta la nostalgia, me gustan estas canciones con letras lacrimosas, que me duelen aunque no estoy enamorada, aunque nadie me haya dejado; pero me vulnera el desamor de los otros”.

El videoclip, dirigido por ella misma, está disponible en la plataforma ‘Vevo /YouTube’, y, a unas semanas de su lanzamiento, ha tenido más de 4 millones de visitas. Grabado en un paisaje nevado que recrea el invierno en Japón, podemos ver a la cantora en medio de una borrasca nívea recitando una copla de melancólica prosodia: ‘Antes de ti / Yo no conocía el amor / Estaba sola y triste como esta canción / Transitaba el lado oscuro de la luna / Antes de ti…’. “Es primera vez que dirijo un videoclip de mis canciones. Agradezco mucho el apoyo de la fotógrafa Catina Alfredo Altamirano y, por supuesto, al director musical, Jalil”, concluyó Laferte.