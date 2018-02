“Acto de justicia”, candidatura de Gómez Urrutia al Senado: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por Morena, aseveró que la candidatura plurinominal de Gómez Urrutia al Senado es un “acto de justicia”.

Ante esta decisión, distintas figuras políticas se han declarado en contra e incluso han criticado al partido que lidera Obrador.

Fernando Herrera Ávila, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, declaró que los elegidos en la lista de candidatos por la vía plurinominal incluye distintas formas de pensar sin dejar claro una dirección concreta.

Además bromeo al decir que sólo faltaba que AMLO postulara al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, para una candidatura plurinominal.

Luis Sánchez Jiménez, coordinador de los senadores perredistas, opinó que “es una contradicción tremenda contra todo lo que decía Andrés Manuel. Ahora ellos son el basurero de la historia”.

Los dos líderes parlamentarios indicaron que aún existe la posibilidad de que las listas de Morena sean impugnadas, pues sus candidatos no reúnen las condiciones jurídicas que se requieren, ya sea por no cumplir con periodos designados (como es el caso de Olga Sánchez Cordero, quien no tiene tres años de haber dejado el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) o porque tienen procesos penales abiertos.

Por su parte, Jaime Rodríguez, aspirante a candidato independiente a la presidencia, declaró que López Obrador se ha convertido en el nuevo padrino de la “mafia del poder” al incluir a dichos personajes de la vida política en la lista de pluris de Morena, lo cual sólo tendrá como consecuencia hacerle más difícil la llegada a Los Pinos al morenista.

