COVID-19 en CDMX: Piden a jóvenes respetar orden y sedes de vacunación

En el tercer día de vacunación contra el COVID-19 en la CDMX, las autoridades capitalinas pidieron a los jóvenes respetar el orden y las sedes, pues aseguran que población del Estado de México se ha acercado a la ciudad para recibir la vacuna.

Durante una videoconferencia de prensa, se recordó el incidente de esta mañana en el centro de vacunación instalado en la Escuela Nacional Preparatoria 9, donde algunos jóvenes no pertenecientes a la alcaldía de Gustavo A. Madero, acudieron a vacunarse.

Ante ello, Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en la Agencia Digital de Innovación Pública, explicó que se tiene conocimiento de que, principalmente en dicha alcaldía, "muchas personas que no son residentes de la Ciudad de México" acuden a los centros de vacunación.

leer más México alcanza 65 millones 631 mil 680 dosis aplicadas contra COVID-19

Clark aseguró que se han mantenido flexibles durante los últimos tres días ya que buscan "vacunar al número mayor de personas"; sin embargo, destacó que se ha superado "por mucho" las estimaciones de la demanda de los biológicos contra el COVID-19.

"En 21 fases de vacunación, sólo dos días habíamos llegado a superar el 100% de lo esperado en una sede; en esta semana, en tres días y seis sedes, hemos superado todos los días el 100 por ciento de lo esperado", explicó.

Por lo que también pidió a la ciudadanía paciencia en el resurtido de las dosis a los centros de vacunación y respetar su respectivo turno para la aplicación. En ese sentido, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió: "A los jóvenes de 18 a 29 años que les está tocando vacunarse hora, por favor, respeten el lugar de residencia porque lo que nos puede llegar a pasar es que no tengamos vacunas porque se ha sobrepasado la demanda".

leer más Activan alerta amarilla en 10 alcaldías de CDMX por lluvias; se reportan encharcamientos

¿Qué pasa con la vacunación de jóvenes que recién se mudaron a la CDMX?

Este grupo de la población también se podrá vacunar en la CDMX, siempre y cuando se compruebe que son residentes de alguna de las 16 alcaldías de la entidad.

Eduardo Clark detalló que cualquier persona de la ciudad que se quiera vacunar contra el COVID-19 y no cuente con una identificación que acredite su residencia, puede acudir. Ya que con "un comprobante de domicilio a su nombre o de un familiar directo, lo estamos vacunando", aseguró.

Sin embargo, hizo énfasis en que "desafortunadamente en Miguel Hidalgo y Benito Juárez nuestro conocimiento es que sí ha habido muchas personas que no residen en las alcaldías, que tal vez son residentes de otras alcaldías, que se han prestado comprobantes de domicilios de sus amigos, familiares, conocidos y, en algunos casos que los han descargado de Internet".

leer más México registra otro récord en la tercera ola de COVID; se agregan 19 mil 346 casos en un día

Ante ello, agregó "es importantísimo para nosotros que nos ayuden a respetar el día, la hora y la alcaldía, si no las vacunas se nos pueden acabar porque nosotros programamos un colchón cerca del 110 por ciento de cobertura. Si llega 10% más les podemos atender, pero es insostenible cuando llega 150%. Les pedimos su cooperación, no compartir comprobante de domicilio con personas que no son de su hogar, no hacer photoshop ni compartir comprobantes de domicilio".