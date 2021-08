¿Cuáles son las recomendaciones por el paso del huracán "Grace" en CDMX?

Ante el pronóstico de lluvias este fin de semana, evitemos inundaciones:



💧 No viertas grasas o sustancias corrosivas al drenaje

💧 No tires basura en la vía pública

💧 No tires colillas o cubrebocas en la calle

💧 Mantente informado



Recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/yX2RoxaC5f