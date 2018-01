Dedica Messi emotivo mensaje a su amigo Ronaldinho

El astro argentino Lionel Messi dedicó un emotivo mensaje de despedida a Ronaldinho, un día después de que se confirmara el retiro del brasileño de las canchas.

A través de redes sociales Messi destacó el gran juego de Dinho y el gran recibimiento que le dio cuando llegó al Barcelona, equipo con el que hicieron una gran mancuerna para llevar al club culé a celebrar varios títulos, entre ellas la Champions del 2006.

Junto a la imagen el seleccionado argentino destacó su agradecimiento por el hombre que siempre se caracterizó por su gran sonrisa.

Agregó que lo más importante es la “grandísima persona” que es el jugador que fue parte del último equipo brasileño que consiguió un título mundial, con el penatacampeonato de Corea-Japón 2002.

Otros jugadores que se despidieron en redes del astro brasileño fueron Pelé y el portero Iker Casilla, quien lo vio brillar desde el equipo rival.

You brought a smile to everyone’s face, @10Ronaldinho. I hope you glide through life, like you glided through tackles. // Ronaldinho, você trouxe um sorriso no rosto de todos. Desejo que você consiga driblar todos os desafios da vida, assim como fez nos gramados. pic.twitter.com/Y6RivEvq87

— Pelé (@Pele) 17 de enero de 2018