Pumas vs Necaxa: Dónde ver EN VIVO Y GRATIS la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX

Luego de quedar eliminados de la Leagues Cup, Pumas regresa a la actividad de la Liga MX enfrentando a los Rayos del Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025. La cita es este domingo 10 de agosto.

El Club Universidad presentará ante su afición al portero Keylor Navas, quien llegó para la tercera jornada del torneo y ha demostrado su nivel, siendo confiable bajo los tres postes, aunque se perdió el último partido de la Leagues Cup por expulsión.

Luego de quedar eliminados del certamen que enfrenta a la Liga MX y la MLS, los Pumas concentrarán todos sus esfuerzos en el Apertura 2025, aunque ante los Rayos no contarán con la presencia de uno de los mejores laterales del torneo como lo es Álvaro Angulo, quien recibió tarjeta roja ante Gallos.

💬 Auriazules, Ángel Azuaje les tiene un mensaje



🎟️ Habrá venta de boletos en taquilla el día del partido, a partir de las 4:00 pm.



⚽️ Hora de juego 6:00 pm #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/0PiUJRnYzp — PUMAS (@PumasMX) August 8, 2025

¿Dónde ver el Pumas vs Necaxa de la Liga MX?

El partido Pumas vs Necaxa, de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este domingo 10 de agosto a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix.

Pumas, a salvar un mal inicio de torneo

El Apertura 2025 empezó con el pie izquierdo para los Pumas de Efraín Juárez, con dos derrotas en las dos jornadas iniciales. Los descalabros estuvieron marcados por los errores del portero juvenil Rodrigo Parra, quien ante Santos y Pachuca tuvo intervenciones que terminaron en gol en contra.

Para la tercera jornada Pumas pudo contratar a Keylor Navas, el mejor portero en la historia de Concacaf, quien le dio tranquilidad en la parte baja a los felinos. Con el meta de Costa Rica el Club Universidad sumó sus primeros tres puntos ante los Gallos Blancos de Querétaro.

En el juego ante los emplumados el lateral Álvaro Angulo se fue expulsado por una fuerte falta ante un jugador rival, por lo que Efraín Juárez deberá reemplazarlo, pero la buena noticia es que Navas estará en la portería auriazul.

A la Jornada 4 los del Pedregal llega con tres puntos tras dos derrotas y una victoria, ocupando el lugar 14 de la tabla general. Mientras que Necaxa de Fernando Gago se mete a Ciudad Universitaria con cuatro puntos luego de una victoria, un empate y una derrota, en el puesto siete del Apertura 2025.

aar