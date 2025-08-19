Inter Miami vs Tigres: Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de cuartos de final de la Leagues Cup

El Inter Miami y los Tigres de la UANL se miden en cuartos de final de la Leagues Cup

La actividad de la Leagues Cup sigue con los duelos de los cuartos de final, que arrancan este miércoles 20 de agosto con el cotejo entre el Inter Miami y los Tigres de la UANL, que es uno de los cuatro clubes mexicanos en esta fase.

El duelo entre Las Garzas y los Incomparables es el primero de los cuartos de final del torneo que enfrenta a clubes a la Liga MX y la MLS. El duelo se realiza en el Chase Stadium de Miami, Florida.

Unos mates para disfrutar este partidazo lleno de talento argentino 🧉🇦🇷



Messi, Correa, De Paul, Nahuel… 😮‍💨😮‍💨😮‍💨



Who gets the win y avanza a las semifinales de #LeaguesCup2025? @InterMiamiCF or @TigresOficial? ⚽💥 pic.twitter.com/bRY4966jdb — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 19, 2025

¿Dónde ver Inter Miami vs Tigres, cuartos de final de Leagues Cup?

El duelo entre Inter Miami y los Tigres, de los cuartos de final de la Leagues Cup, inicia este miércoles 20 de agosto a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal del MLS Season Pass mediante Apple TV.

Así llegan Inter Miami y Tigres al duelo de Leagues Cup

Los equipos llegan en diferentes momentos, pues los Tigres vienen de una derrota en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante el América por marcador de 3-1, cotejo en donde los regios empezaron ganando y dejaron ir los tres puntos en su propia casa y ante su gente.

😎🧉 ¡Llegó La U al Chase Stadium para el entrenamiento previo al partido de mañana! pic.twitter.com/0EHc3lJIJC — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 19, 2025

Mientras que en la MLS el Inter Miami viene de vencer 3-1 a Los Ángeles Galaxy, duelo en donde tuvo actividad el astro argentino Lionel Messi, quien venía de días descansando luego de una lesión en la primera etapa del torneo binacional.

En cuanto a su marca en la Leagues Cup, los Tigres ganaron dos juegos y perdieron uno para sumar 6 puntos, mientras que el Inter Miami se quedó con 8 unidades al tener dos victorias y un empate.

Sobre si Lionel Messi, la gran figura y estrella de Miami, estará ante los Tigres, el técnico del club de la MLS, Javier Mascherano, dijo que el delantero no está descartado, pero todo dependerá de cómo se sienta, pues en el juego ante el LA Galaxy se resintió de la lesión.

“Lo vamos a ir viendo, pero no está descartado, no te puedo decir si va a jugar o no, porque tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga”, comentó el entrenador argentino del Inter Miami de la MLS, previo al cotejo de la Leagues Cup ante los Tigres de la Liga MX.

aar