LA Galaxy vs Pachuca: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de cuartos de final de la Leagues Cup

LA Galaxy y Pachuca definen al último semifinalista de la Leagues Cup.

El Pachuca, líder del Apertura 2025 de la Liga MX, enfrenta este miércoles 20 de agosto al LA Galaxy en el último partido de los cuartos de final de la Leagues Cup.

Los Tuzos fueron el segundo mejor equipo mexicano en la primera fase del torneo entre la Liga MX y la MLS con una cosecha de siete unidades tras vencer a San Diego FC y Houston Dynamo en tiempo reglamentario, mientras que sumaron un punto ante el LAFC, contra el que cayeron en serie de penaltis.

Por su parte, los Galácticos clasificaron a cuartos de final de la Leagues Cup como el tercer mejor conjunto de la MLS, también después de obtener siete puntos. Sus víctimas en 90 minutos fueron Xolos y Santos, mientras que con el Cruz Azul lograron un punto, pues perdieron en la definición por penales.

¿Dónde ver EN VIVO el juego LA Galaxy vs Pachuca?

El partido entre LA Galaxy y Pachuca se jugará este miércoles 20 de agosto, en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:45 horas tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva a través de Apple TV.

Fecha: Miércoles 30 de agosto

Hora: 21:45

Estadio: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Apple TV

Posibles alineaciones de LA Galaxy y Pachuca

LA GALAXY : Micovic; Yamane, Cerrillo, Zanka, Nelson, Reus, Parente, Wynder, Pac, Paintsil y Fagundez.

PACHUCA: Moreno, Sánchez, Bauermann, Barreto, Aceves, Montiel, Guzmán, Togni; Bautista, Cadiz y Quiñonez.

LA Galaxy tiene cuentas pendientes contra el Pachuca

El LA Galaxy, que ocupa el último lugar en la Conferencia Oeste de la MLS, podría sin embargo no ser un rival tan accesible para el Pachuca, con el que tiene viejas deudas.

Loa Galácticos y los Tuzos se enfrentaron dos veces en la Superliga 2007, el primer torneo entre conjuntos de Liga MX y MLS.

El LA Galaxy se impuso 2-1 al Pachuca en la fase de grupos. Ambos clasificaron a semifinales y se reencontraron en la final, donde los de la Bella Airosa consiguieron el trofeo al imponerse 4-3 en penaltis, luego de un empate 1-1 en el entonces Home Depot Center, actual Dignity Health Sports Park.

Pachuca quiere retomar el rumbo tras perder el invicto en la Liga MX

El Pachuca no llega de la mejor a su duelo de cuartos de final de la Leagues Cup ante LA Galaxy, pues el fin de semana perdió su primer juego en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Xolos de Tijuana frenaron el arranque perfecto de los dirigidos por Jaime Lozano al vencerlos 2-0 en la Jornada 5. Los Tuzos habían salido con los brazos en alto en sus primeros cuatro juegos de la campaña.

