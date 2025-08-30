¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS desde México el Gran Premio de Países Bajos de F1?

Luego del parón de verano, la Temporada 2025 de F1 se reanuda con el Gran Premio de Países Bajos

Luego del parón de verano y el anuncio oficial de la llegada de Checo Pérez a Cadillac, la Temporada 2025 de la Fórmula 1 (F1) se reanuda este domingo 31 de agosto con la carrera del Gran Premio de Países Bajos, en donde McLaren parte como gran favorito.

El Circuito de Zandvoort es el escenario en donde la máxima categoría del deporte motor empieza sus acciones luego de la pausa de verano, pero las cosas no han cambiado, ya que la pelea será de nuevo entre Oscar Piastri y Lando Norris.

¿Dónde ver el Gran Premio de Países Bajos de F1?

El Gran Premio de Países Bajos de F1 inicia este domingo 31 de agosto a las 07:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Fox Sports, Fox Sports Premium y F1TV.

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la F1?

El australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, ambos de McLaren, intentarán aumentar su dominio en el campeonato de pilotos de la F1 2025, en el que marchan en la primera y segunda posición con 284 y 275 puntos, de manera respectiva.

El neerlandés Max Verstappen, actual tetracampeón del mundo, aparece en un lejano tercer lugar con 187 unidades.

Gracias al dominio de Oscar Piastri y Lando Norris, McLaren ocupa un cómodo primer lugar en el campeonato de constructores con una cosecha de 559 puntos. Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilto, es segundo con 260 unidades.

Orden de salida para el GP de Países Bajos

Fastest in all three practice sessions but pole narrowly eludes Lando 🤏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/QWgEy5upqn — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isaac Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin)

El piloto Oscar Piastri de la escudería McLaren consiguió la pole position para el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. Piastri fue el volante más veloz en la clasificación en el Circuito de Zandvoort este sábado. Detrás de él acabó Lando Norris, del equipo McLaren.

