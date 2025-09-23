Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlético de San Luis vs América; Jornada 10 del Apertura 2025

Atlético de San Luis se enfrentará al América en la Jornada 10 del AP2025 de la Liga MX

Como parte de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el subcampeón América se mete el Estadio Alfonso Lastras para medirse a un complicado Atlético de San Luis, que cuenta en sus filas con el actual campeón de goleo del semestre, aunque los resultados no los han acompañado.

Las Águilas llegan como el cuarto mejor equipo ante de iniciar las acciones. Con cinco partidos ganados, tres empates y tan solo una derrota (ante Chivas en el Clásico Nacional), el cuadro de Coapa busca los tres puntos para no alejarse de los líderes; Cruz Azul, Monterrey y Toluca.

Objetivos: recuperarse y prepararse para la fecha doble. 👊😤 pic.twitter.com/AITtTtVPHw — Club América (@ClubAmerica) September 22, 2025

¿Dónde ver el Atlético San Luis vs América de la Liga MX?

El partido entre Atlético San Luis y América, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este miércoles 24 de septiembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Día: Miércoles 24 de septiembre

Hora: 21:00 horas

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Estadio: Alfonso Lastras

Semana de jornada doble por delante, ¡a entrenar, Águilas! 💪⚽️ pic.twitter.com/m1JdcHCA01 — Club América (@ClubAmerica) September 22, 2025

América llega con dos juegos sin ganar

Con una derrota ante Chivas y un empate agónico ante Monterrey, el América llega a su duelo ante San Luis sin conocer la victoria en dos partidos, lo que empieza a encender las alarmas en el cuadro azulcrema, que a pesar de estar en la parte alta de la tabla, no goza del mejor funcionamiento.

Por si fuera poco, no contarán con el mexicano Dagoberto Espinoza, quien había sido un habitual titular de André Jardine y que ante Rayados sufrió una terrible lesión, que después se confirmó se trata de una lesión de ligamento cruzado anterior, que por lo menos lo tendrá lejos de las canchas por nueve meses.

El actual líder de 𝒈𝒐𝒍𝒆𝒐, nuestro 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒆. 🇧🇷🥹#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/KZFhZnzTL5 — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) September 22, 2025

Con este panorama en mente, las Águilas buscarán una victoria para que los líderes no se alejen mucho, pues los de Coapa tienen al momento 18 puntos, uno menos que el Toluca, cuatro menos que Monterrey y están a cinco unidades de diferencia de Cruz Azul, el manda más invicto del Apertura 2025.

Es una semana importante para Jardine y sus pupilos, pues tres días después de este juego reciben en el Estadio Ciudad de los Deportes a los Pumas de la UNAM, en otra edición del Clásico Capitalino.

América no se puede descuidar, pues en San Luis juega el delantero Joao Pedro, quien es el líder anotador con ocho goles, dos más que el segundo mejor artillero, que es Sergio Canales de Rayados.

aar

aar