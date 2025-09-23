La terrible maldición que carga Ousmane Dembélé y que pone en serio peligro a Francia en el Mundial

Ganar el Balón de Oro es el máximo reconocimiento individual al que aspira un jugador de futbol, pero la gloria eterna trae consigo una maldición que ningún hombre en la historia ha podido romper, pues cada futbolista que levantó el preciado trofeo de France Football al año siguiente no pudo conquistar con su selección el Mundial de la FIFA y Ousmane Dembélé sería el siguiente en la lista.

La maldición del Balón de Oro empezó en 1957, cuando Alfredo Di Stefano en el Real Madrid ganó el primero de sus dos condecoraciones. Como el vigente mejor jugador del planeta, La Saeta Rubia no pudo ni clasificar a la Selección de España al Mundial Sucia 58, dando inicio a la mala racha.

La maldición del Balón de Oro en los Mundiales

Cuatro años más tarde, en el Mundial de Chile 62 el italiano Odas Sívori llegó como el Balón de Oro, pero los Azzuri cayeron en la fase de grupos. Para Inglaterra 66 el mejor jugador del mundo para France Football fue el portugués Eusébio, quien llevó a su selección hasta semifinales, pero no pudo hacer mucho más.

La terrible coincidencia se prolongó en el Mundial México 70, en donde Gianni Rivera pudo llegar hasta la final, pero Italia perdió ante Brasil comandada por El Rey Pelé. En la Copa del Mundo de 1974 todo parecía indicar que la maldición de rompería, pero Johan Cruyff, el Balón de Oro del 73, perdió la final con Países Bajos ante la local Alemania.

Lamentablemente para los ganadores del Balón de Oro en años siguientes, la maldición siguió. El danés Allan Simonsen (BO en 1977) no jugó el Mundial Argentina 78. El alemán Karl-Heinz Rummenigge (1981) perdió la final del Mundial España 82.

El francés Michelle Platini (1985) quedó fuera en semifinales de México 86. Marco Van Basten (1989) perdió en octavos de final. Otro que llegó a la final, pero no pudo ganar fue Roberto Baggio (1993), quien falló el penalti que consagró a Brasil en el Mundial Estados Unidos 94.

Ni los mejores del mundo se salvan

En la final del 98, el brasileño Ronaldo Nazário, quien ganó el Balón de Oro un año antes, llegó a la final, solo para ver a su selección ser masacrada por Francia de Zinedine Zidane. Ronaldinho tuvo el mismo destino en 2006. Ni los mejores de la historia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se salvaron.

Messi ganó el Balón de Oro en 2009 y en el Mundial 2010 perdió en cuartos ante Alemania. Mientras que CR7, premiado en 2013 y 2017, quedó fuera del Mundial 2014 en dase de grupos y en 2018 en octavos de final.

Leo Messi es Balón de Oro por octava vez en su carrera. Ocho veces. Nunca vamos a volver a ver algo igual. pic.twitter.com/Tbn1W4a9v4 — Gastón Edul (@gastonedul) October 30, 2023

Messi, la excepción que no fue

El último en sufrir la maldición fue un francés, el delantero Karim Benzema, quien fue el Balón de Oro 2022 y regresó a su selección ese año luego de grandes polémicas extra cancha. Parecía que el Gato por fin viviría una Copa del Mundo digna, pero terminó fuera de la convocatoria por lesión en un torneo en donde Los Blues llegaron a la final ante Argentina.

Messi parece como una excepción, pues el argentino fue el vencedor del premio en 2021 y su país se coronó en 2022, en Qatar, justamente ante Francia, pero como el Mundial fue en diciembre el que llegó como vigente Balón de Oro fue Benzema.

aar