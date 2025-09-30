Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido México vs España del Mundial Sub-20; Fecha y horarios

México se enfrenta a España en la segunda jornada de grupos del Mundial Sub-20

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 trae un partido muy atractivo, pues México enfrenta a España, que forman parte del Grupo C y buscan su primera victoria en el torneo, aunque el cuadro azteca empezó mejor su participación con un empate, por una derrota que cargan los ibéricos.

La Selección Mexicana de Eduardo Arce empezó su andar en el Mundial Sub-20 con un doloroso empate 2-2 ante Brasil. Fue un partido en donde los aztecas se fueron en ventaja en la pizarra, pero les dieron la vuelta y en el cierre del juego alcanzaron la igualdad, aunque las sensaciones fueron positivas y por momentos la victoria estuvo cerca.

#Sub20 | Hablan los protagonistas del debut.



Las #VocesTriColor luego de empatar ante Brasil en el primer partido Mundialista.

¿Dónde ver México vs España del Mundial Sub-20?

El partido México vs España, de la segunda jornada de grupos del Mundial-Sub 20, empieza este miércoles 1 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y lo puedes ver por la señal de Canal 5.

Día: 1 de octubre

Hora: 14:00 horas

Transmisión: Canal 5

#Sub20 | Un equipo unido, con responsabilidad y con ganas de ser el orgullo de un país.



Palabras de Tahiel Jiménez, Diego Sánchez y nuestro DT. Eduardo Arce previo al segundo duelo Mundialista.

México busca su primer triunfo en el ‘grupo de la muerte’

La Selección Mexicana busca su primera victoria en el llamado ‘grupo de la muerte’ del Mundial Sub-20 Chile 2025, ya que quedó emparejado con tres potencias del futbol juvenil: Brasil, España y Marruecos.

Brasil en las categorías menores ha ganado el Mundial Sub-20 cinco veces, además que vienen como el campeón sudamericano, pero España y Marruecos no se quedan atrás, pues ambas vienen como campeonas; La Roja del Europeo y Los Leones del Atlas de África.

#Sub20 | ¡Grítenlo, Incondicionales!



Con este gol empatamos el marcador ante Brasil en el Mundial.



GOLAZO de Diego Ochoa.

México no debe permitir escapar puntos y debe aprovechar que España viene de perder 2-0 en su debut ante Marruecos, que por el momento es el líder del Grupo C del Mundial Sub-20 con 3 puntos, seguido por el Tricolor y los sudamericanos, con una unidad tras su igualada.

México puede soñar con el triunfo, pues al mando de Eduardo Arce el Mini-Tri juega ofensivo y tiene buenos jugadores, comandados por un medio campo lleno de estrellas como Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel, además de tener a otros elementos de calidad como la zaga central.

La línea de tres de la Selección Mexicana está conformada por José Pachuca de Puebla, Diego Ochoa de Juárez y Everardo López del Toluca, así como carrileros Diego Sánchez(Tigres) y Amaury Morales(Cruz Azul).

aar