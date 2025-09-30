Rafa Márquez y Duilio Davino resaltan importancia de juego en Guadalajara ante Ecuador y hacen un llamado a la afición

Jugadores de la Selección Mexicana previo a un partido en la Fecha FIFA de septiembre.

Rafa Márquez y Duilio Davino, auxiliar técnico de la Selección Mexicana y Director Deportivo de Selección Nacional Mayor Varonil, respectivamente, resaltaron la importancia del partido amistoso contra Ecuador a celebrarse el próximo 14 de octubre en el Estadio AKRON de Guadalajara, pues el Tricolor jugará ahí uno de sus duelos de primera fase en el Mundial del 2026.

Ambos coincidieron en que enfrentar a Ecuador le dejará muchas enseñanzas y cosas positivas al equipo dirigido por Javier Aguirre, pues la Tricolor acabó segunda de la clasificación en la eliminatoria sudamericana rumbo al magno evento con una cosecha de 29 unidades, solamente superada por Argentina, que sumó 38 puntos durante las 18 jornadas.

Rafa Márquez sobre el duelo de preparación que tendrá @miseleccionmx ante Ecuador, de cara a la Copa del Mundo 🏆🌎



Un gran rival para el Tri 🇲🇽🇪🇨 pic.twitter.com/BnYfRYdlxa — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) September 30, 2025

"Queremos ganarnos la confianza del público desde estos momentos, ojalá que la gente responda y venga a este tipo de encuentros", señaló al respecto Rafa Márquez, quien precisamente debutó como seleccionado nacional en un amistoso contra Ecuador el 5 de febrero de 1997.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Fue referente en el América y ahora es entrenador de una selección sudamericana de renombre

Rafa Márquez y Duilio Davino resaltan apoyo del público en Guadalajara

Duilio Davino, quien es el Director Deportivo de Selección Nacional Mayor Varonil, remarcó la trascendencia de probar la cancha del Estadio AKRON y sentir el apoyo de la afición, pues en dicho recinto la Selección Mexicana disputará su segundo cotejo en la fase de grupos del Mundial del 2026.

“Ver la cancha lista para el Mundial y probarla nos servirá mucho. Una alegría volver a Guadalajara, esperamos que la gente responda y nos acompañe”, comentó al respecto el mundialista con el Tricolor en las ediciones de Francia 1998 y Corea-Japón 2022.

"PROBAR LA CANCHA, QUE SERÁ MUNDIALISTA, NOS SERVIRÁ DE MUCHO" 👀🏟



Duilio Davino destacó la eliminatorio de Ecuador al Mundial 2026 y lo importante de jugar en el Estadio Akron en Guadalajara #CentralFOX pic.twitter.com/aBexNFR7lj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 30, 2025

Por su parte, Rafa Márquez reconoció que “queremos ganarnos la confianza del público desde estos momentos, ojalá que la gente responda y venga a este tipo de encuentros“.

Ecuador, un rival para medir el potencial de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

Tanto Duilio Davino como Rafa Márquez coincidieron en que Ecuador es un buen parámetro para México como parte de su preparación rumbo al Mundial del 2026, pues se busca que los dirigidos por Javier Aguirre enfrenten a contrincantes serios para que lleguen lo mejor preparados al magno evento.

“Tuvimos dos equipos asiáticos que nos pusieron en aprietos. Ecuador seguramente también lo hará y nosotros intentaremos seguir preparándonos y hacer un buen partido para sacar un buen resultado“, señaló Rafa Márquez en alusión a los dos empates con Japón y Corea del Sur en la Fecha FIFA de septiembre, y a lo que espera de la escuadra sudamericana.

EVG