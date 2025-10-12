Copa del Mundo 2026: Conoce a los clasificados AL MOMENTO al máximo torneo de la FIFA

El Mundial de 2026, que se organiza en conjunto con Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca. El torneo contará con una cifra récord de 48 equipos y ya hay varios equipos clasificados, siendo Ghana uno de los más recientes.
Las Estrellas Negras accedieron a su quinta Copa del Mundo, luego de vencer a Comoros por 1-0. El conjunto que tiene a Mohammed Kudus, Antoine Semenyo, Jodan Ayew y Thomas Partey como figuras, es el quinto representante de África en la magna justa.
La Copa Mundial 2026 inicia el próximo año y se realiza del 11 de junio y hasta el 19 de julio, cuando se juegue la gran final. Como son los organizadores, mexicanos, estadounidenses y canadienses ya tienen asegurado su boleto.
Cuarenta y tres equipos avanzarán al Mundial gracias a las Eliminatorias Mundialistas en sus confederaciones, mientras que dos más asegurarán sus plazas vía los repechajes intercontinentales, que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026.
Selecciones clasificadas al Mundial México 2026
- México (Anfitrión)
- Estados Unidos (Anfitrión)
- Canadá (Anfitrión)
- Japón-AFC
- Irán-AFC
- Uzbekistán-AFC
- Corea del Sur-AFC
- Jordania-AFC
- Australia-AFC
- Nueva Zelanda-OFC
- Argentina-Conmebol
- Brasil- Conmebol
- Ecuador-Conmebol
- Uruguay-Conmebol
- Colombia-Conmebol
- Paraguay-Conmebol
- Marruecos-CAF
- Túnez-CAF
- Egipto-CAF
- Argelia-CAF
- Ghana-CAF
Mundial 2026 casi tiene a la mitad de los invitados
Con Ghana ya son 21 selecciones invitadas al Mundial 2026, que son casi la mitad de las escuadras que estarán en el torneo, que arranca en el Estadio Azteca, mismo que se encuentra en remodelaciones.
Los ghaneses son la quinta de nueve selecciones que tienen boleto directo a la Copa del Mundo por parte de la Confederación de África (CAF), además de un cupo más para el repechaje intercontinental. Asia (AFC) tiene ocho plazas directas y una en el repechaje intercontinental.
La Concacaf tienen tres plazas directas y otras dos en los repechajes. La Conmebol tiene seis plazas directas y enviará otro equipo a los repechajes intercontinentales. Por su parte, Europa (UEFA) tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo.
Oceanía (OFC), por primera vez, recibió un lugar garantizado en la Copa del Mundo, y Nueva Zelanda fue el ganador. Nueva Caledonia podría sumarse, participando en los repechajes intercontinentales.
