Seahawks logra una contundente victoria sobre los Commanders para poner llegar a seis victorias

Los Seattle Seahawks consiguieron una contundente victoria sobre los Washington Commanders por marcador de 38-14 en el Sunday Night Football de la Semana 9 de la NFL, para propinarle su sexta derrota a los de Dan Quinn y ellos poner su sexta victoria en su marca.

La superioridad por parte del equipo de Mike Macdonald inició desde la primera parte, pues lograron ponerse 28-0 con cuatro minutos por jugar del segundo cuarto. El primero en aparecer en el tablero fue Tory Horton, quien llegó a las diagonales con un pase de Jayden Daniels para poner los seis puntos iniciales y los únicos del primer episodio.

Los Seattle Seahawks lograron su tercera victoria al hilo después de perder ante los Tampa Bay Buccaneers en la Semana 5 de la NFL, uno de los equipos favoritos para la postemporada, pues la ofensiva de Baker Mayfield es una de las mejores.

FINAL: Seahawks improve to 6-2, keep their road win streak alive! pic.twitter.com/MKHtEpmFnB — NFL (@NFL) November 3, 2025

En el comienzo del segundo cuarto, Tory Horton volvió a llegar a las diagonales para lograr otros seis puntos para los Seahawks y extender su ventaja a dos posesiones de balón sobre los Commanders.

Después de la anotación de Horton, llegó la de Elijah Arroyo y Cody White para poner su nombre en el tablero y que la diferencia entre ambas franquicias fuera de 28-0 para los visitantes, pues Jason Myers no falló ningún punto extra para así aumentar aún más la diferencia en el marcador.

Lamentablemente para los locales, la pesadilla apenas iniciaba, pues a pesar de la anotación por parte de Jayden Daniels antes de irse al descanso, Jason Myers consiguió un gol de campo para poner 31-7 el compromiso.

TE AJ Barner extends the Seahawks lead, 38-7!



SEAvsWAS on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/W0s9hrmMJD — NFL (@NFL) November 3, 2025

Durante la segunda parte, los Seattle Seahawks solo pudieron poner una anotación más a su cuenta, gracias a un tipo de tush push por parte de AJ Barner para llegar a los 38 puntos en el encuentro.

Los Commanders llegaron al cuarto cuarto con una ventaja muy amplia que recortar y solo consiguieron un touchdown gracias a Chris Rodríguez Jr. y, con el punto extra de Matt Gay, consiguieron 14 puntos en el marcador, aunque terminaron sufriendo su cuarta derrota de la campaña.

Lamentablemente para los Commanders, durante el último episodio del compromiso, Jayden Daniels fue tacleado y terminó tirado en el césped por un largo tiempo, teniendo que ser atendido por los servicios médicos y al final fue retirado del juego, pues las molestias en el brazo eran fuertes para el joven mariscal de campo. Marcus Mariota fue el encargado de sustituir a Daniels.

