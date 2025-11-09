¿Penta Zero Miedo lucha hoy 10 de noviembre en WWE Raw? ¿A quién enfrenta?; cartelera completa

Penta Zero Miedo en una de sus luchas en la WWE

Penta Zero Miedo es uno de los estetas favoritos de la afición de la lucha libre en México y en parte del mundo. En el tiempo que lleva dentro de la empresa más conocida del deporte, la WWE, se ha ganado el respeto del resto de los luchadores y los fans lo quieren ver cada vez más en el cuadrilátero.

Penta está recibiendo mucho apoyo de la gente, que lo quiere ver cada semana y ante mejores rivales, por lo que te compartimos si estará dentro de la cartelera para WWE Raw de este lunes 10 de noviembre, que se podrá ver en vivo por la señal de Netflix.

El mexicano ya ha sido retador dos veces del Campeonato Intercontinental, y su rivalidad con Dominik Mysterio está incrementando. Hace unas semanas en Raw el Zero Miedo perdió en un mano a mano ante Dom por el título, aunque el rudo hizo trampa al pegarle con un martillo.

¿Estará Penta en WWE Raw este lunes 10 de noviembre?

Por el momento la presencia de Penta Zero Miedo en WWE Raw de este lunes 10 de noviembre no está confirmada, aunque hay grandes luchas para la función que se realiza en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Netflix.

The Last Time Is Now Tournament (primera ronda): Sheamus vs Shinsuke Nakamura

The Last Time Is Now Tournament (primera ronda): Damian Priest vs Rusev

John Cena regresa y hace su última aparición en Boston

Campeonato Mundial Femenino de WWE: Stephanie Vaquer vs Raquel Rodriguez

Campeonato Femenino por Parejas de WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss vs Kabuki Warriors (Kairi Sane y Asuka)

Penta Zero Miedo y su impacto en WWE

La llegada de Penta Zero Miedo a la WWE ha generado un fuerte impacto entre los aficionados, especialmente en México y América Latina, donde es considerado una de las máximas figuras de la lucha libre moderna.

El Zero Miedo llegó a dominar Estados Unidos. Debutó en WWE en la marca Raw y lo hizo con victoria sobre Chad Gable, en una noche que quedará para el recuerdo. El gladiador mexicano tuvo que batallar bastante para poder cumplir su sueño y fue considerado para el Royal Rumble 2025 a pesar de tener poco tiempo dentro de la empresa.

En poco tiempo, Penta ha demostrado que su impacto va más allá del ring. Conecta con los fans, representa al legado de la lucha libre mexicana y aporta frescura a las historias de la empresa. El reto, ahora, es mantener ese impulso y consolidarse como una de las estrellas principales de la WWE.

