¿Penta Zero Miedo lucha hoy 17 de noviembre en WWE Raw? ¿A quién enfrenta?; cartelera completa

Penta Zero Miedo es uno de los estetas favoritos de la afición de la lucha libre en México y en parte del mundo. En el tiempo que lleva dentro de la empresa más conocida del deporte, la WWE, se ha ganado el respeto del resto de los luchadores y los fans lo quieren ver cada vez más en el cuadrilátero.

Penta está recibiendo mucho apoyo de la gente, que lo quiere ver cada semana y ante mejores rivales, por lo que te compartimos si estará dentro de la cartelera para WWE Raw de este lunes 17 de noviembre, que se podrá ver en vivo por la señal de Netflix.

El mexicano ya ha sido retador del Campeonato Intercontinental, y su rivalidad con Dominik Mysterio está incrementando. Hace unas semanas en Raw, el Zero Miedo perdió en un mano a mano ante Dom por el título, aunque el rudo hizo trampa al pegarle con un martillo.

¿Estará Penta en WWE Raw este lunes 17 de noviembre?

Por el momento la presencia de Penta Zero Miedo en WWE Raw de este lunes 17 de noviembre no está confirmada, aunque hay grandes luchas para la función que se realiza en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Netflix.

¿Quién estará en WWE Raw este lunes 17 de noviembre?

Campeonato Intercontinental de mujeres: Becky Lynch vs Maxxine Dupri

Torneo Last Time is Now: Gunther vs Je’Von Evans

Torneo Last Time is Now: Solo Sikoa vs rival por anunciar

Nueva aparición de John Cena

Penta Zero Miedo y su impacto en WWE

La llegada de Penta Zero Miedo a la WWE ha generado un fuerte impacto entre los aficionados, especialmente en México y América Latina, donde es considerado una de las máximas figuras de la lucha libre moderna.

El Zero Miedo llegó a dominar Estados Unidos. Debutó en WWE en la marca Raw y lo hizo con victoria sobre Chad Gable, en una noche que quedará para el recuerdo. El gladiador mexicano tuvo que batallar bastante para poder cumplir su sueño y fue considerado para el Royal Rumble 2025 a pesar de tener poco tiempo dentro de la empresa.

En poco tiempo, Penta Zero Miedo ha demostrado que su impacto va más allá del ring. Conecta con los fans, representa al legado de la lucha libre mexicana y aporta frescura a las historias de la empresa. El reto, ahora, es mantener ese impulso y consolidarse como una de las estrellas principales de la WWE.

