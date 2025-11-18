¡Adiós! El sueño de México en el Mundial Sub-17 termina con goleada de escándalo ante Portugal

México fue humillado por Portugal en los octavos de final del Mundial Sub-17 en Qatar.

La Selección Mexicana Sub-17 no pudo contra Portugal, ante la que sucumbió por una estrepitosa goleada de 5-0 en el duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Qatar. Los dirigidos por Carlos Cariño venían de eliminar a Argentina en dieciseisavos de final.

El Tricolor remó cuestarriba desde el minuto 15, cuando Rafael Quintas adelantó a los lusitanos con un gol de penalti. El panorama se complicó más para los aztecas 20 minutos después, luego de que se quedó con un elemento menos tras la expulsión de José Navarro, quien provocó el penalti a favor de los europeos y vio la roja por un codazo.

Finaliza nuestra participación en el Mundial Sub-17.



Incondicionales, gracias por acompañarnos 🇲🇽. pic.twitter.com/0sV15YqKcQ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 18, 2025

Portugal aumentó su ventaja en los primeros momentos del complemento, cuando al minuto 48 apareció Ansío Cabral para el 2-0 tras aprovechar una desatención en la defensa para fintar al portero Santi López y definir.

México mejora en el segundo tiempo, pero no le alcanza y se cae en los últimos minutos

Luego del segundo gol recibido, México se lanzó al frente en busca de recortar distancias ante Portugal, una de las favoritas para conseguir el título en el Mundial Sub-17 con sede en Qatar.

Pero los intentos del equipo dirigido por Carlos Cariño no fueron suficientes ante una Portugal que al minuto 81 liquidó el duelo con la anotación de Zeega.

Miguel Figueredo marcó el 4-0 de los campeones europeos Sub-17 con un contrarremate tras un desvío previo de Santi López al minuto 83 y al 85’ convirtió Yoan Pereira para poner cifras definitivas.

Y yo nomás escuchaba 'Gol de Portugal' 'Gol de Portugal'...Orita no me hablen😭💔#NuestroMundialSub17 pic.twitter.com/mRYs8i4Vj3 — Redes TUDN (@redes_TUDN) November 18, 2025

Santi López dejó con nueve jugadores a México al minuto 88 tras ser expulsado.

¿Cuántos juegos ganó México en el Mundial Sub-17?

La Selección Mexicana solamente ganó uno de los cinco partidos que disputó en el Mundial Sub-17 con sede en Qatar. Su única víctima fue Costa de Marfil, a la que superó 1-0 en su segundo duelo de la fase de grupos, en la que cayó a manos de Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1).

El Tricolor empató 2-2 contra Argentina en la ronda de dieciseisavos de final, partido en el que se impuso en la tanda de penaltis (5-4) para acceder a la etapa de octavos.

EVG