Conoce a los clasificados AL MOMENTO a la Copa del Mundo 2026

El Mundial 2026, que organiza en conjunto México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca. El torneo contará con una cifra récord de 48 equipos y AL MOMENTO hay 39 clasificados. Poco a poco se van acabando los lugares para el torneo más importante a nivel de selecciones.

La Copa Mundial inicia el próximo año. Se realiza del 11 de junio al 19 de julio, cuando se juegue la gran final. Como son los organizadores, mexicanos, estadounidenses y canadienses ya tienen asegurado su boleto. Además hay confederaciones como la Conmebol que ya asignaron todos su boletos.

Cuarenta y tres equipos avanzarán al Mundial gracias a las Eliminatorias en sus confederaciones, mientras que dos más asegurarán sus plazas vía los repechajes intercontinentales, que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026. Del mismo modo, UEFA tiene su propio repechaje, en donde avanzarán cuatro selecciones más para un total de 16 cupos.

Clasificados AL MOMENTO al Mundial 2026

México (Anfitrión)

Estados Unidos (Anfitrión)

Canadá (Anfitrión)

Japón-AFC

Irán-AFC

Uzbekistán-AFC

Corea del Sur-AFC

Jordania-AFC

Australia-AFC

Nueva Zelanda-OFC

Argentina-Conmebol

Brasil- Conmebol

Ecuador-Conmebol

Uruguay-Conmebol

Colombia-Conmebol

Paraguay-Conmebol

Marruecos-CAF

Túnez-CAF

Egipto-CAF

Argelia-CAF

Ghana-CAF

Cabo Verde-CAF

Sudáfrica-CAF

Qatar-AFC

Inglaterra-UEFA

Arabia Saudita-AFC

Costa de Marfil-CAF

Francia-UEFA

Croacia-UEFA

Portugal-UEFA

Noruega-UEFA

Países Bajos-UEFA

Alemania-UEFA

Escocia-UEFA

España-UEFA

Suiza-UEFA

Austria-UEFA

Bélgica-UEFA

¡Hoy se definen las últimas 8⃣ plazas directas para la #CopaMundialFIFA! 🍿#Somos26 pic.twitter.com/F4pSTJO3Ws — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 18, 2025

Así se reparten los boletos para el Mundial 2026

Asia (AFC) tiene ocho plazas directas y una en el repechaje intercontinental. África (CAF) tiene nueve plazas directas, más una para el repechaje intercontinental.

La Concacaf tienen tres plazas directas y otras dos en los repechajes intercontinentales. La Conmebol tiene seis plazas directas y enviará otro equipo a los repechajes intercontinentales.

Por su parte, Europa (UEFA) tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo. Doce de ellos avanzan directo y los otros cuatro clasificados salen de un repechaje interno.

Oceanía (OFC), por primera vez, recibió un lugar garantizado en la Copa del Mundo, y Nueva Zelanda aseguró eso en marzo. Nueva Caledonia podría sumarse, participando en los repechajes intercontinentales.

aar