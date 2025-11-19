América vs Tigres: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de ida de la final de la Liga MX Femenil?

Annie Karich y Jennifer Hermoso disputan un balón en el duelo de la fase regular del Apertura 2025 entre América y Tigres.

El Estadio Ciudad de los Deportes recibe este jueves 20 de noviembre el partido de ida de la final de la Liga MX Femenil entre América y Tigres, los clubes que definirán al campeón del Apertura 2025, torneo que verá por cuarta ocasión una serie por el título entre las Águilas y las Amazonas.

Capitalinas y regiomontanas se instalaron en la última fase de la competencia después de haber eliminado en semifinales a Chivas y Cruz Azul, de manera respectiva. Anteriormente habían superado a Rayadas, en el caso de las de Coapa, mientras que las de la UANL dejaron en el camino a las Bravas.

FINAL, IDA ⚔️ América vs. Tigres

Tigres fue el mejor equipo en la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con una cosecha de 42 puntos, cuatro más de los que obtuvo el América, que culminó en la tercera posición.

¿Dónde pasan EN VIVO la ida de la final de la Liga MX Femenil entre América y Tigres?

El partido de la final de ida de la Liga MX Femenil entre América y Tigres se jugará este jueves 20 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 9, Vix, TUDN y YouTube.

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 20:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 9, TUDN, Vix y YouTube de la Liga MX Femenil

Posibles alineaciones de América y Tigres Femenil

AMÉRICA : Sandra Paños, Kimberly Rodríguez, Annia Mejía, Irene Guerrero, Annie Karich, Nancy Antonio, Nicolette Hernández, Jana Gutiérrez, Bruna Vilamala, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

TIGRES: Aurora Santiago, Greta Espinoza, Anika Rodríguez, Eve Perisset, Mia Villalpando, María Sánchez, Barbara Olivieri, Jennifer Hermoso, Jheniffer Da Silva, Diana Ordoñez y Aaliyah Farmer.

¿Cuántas veces se han enfrentado América y Tigres en finales de Liga MX Femenil?

La rivalidad entre América y Tigres vivirá su cuarto capítulo en finales de Liga MX Femenil. Las Águilas buscan emparejar la balanza, que está a favor de las Amazonas con dos definiciones ganadas y una perdida.

La primera ocasión en la que las Águilas y las Amazonas definieron al campeón del balompié nacional femenil fue en el Apertura 2018, cuando las de Coapa consiguieron su primer trofeo en la categoría al imponerse 3-1 en serie de penaltis después de un empate global de 3-3.

Tigres cobró revancha en la serie por el título del Apertura 2022 con un claro global de 3-0 sobre el América, al que se impuso 1-0 en la ida y 2-0 en la vuelta. El marcador se repitió en la final del Apertura 2023, luego de que las de la UANL ganaron 3-0 en el cotejo de ida.

