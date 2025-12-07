Jugó en un grande de Europa, es campeón de mundo y apenas consiguió su primer título a nivel de clubes

Rodrigo De Paul se consagró como campeón del mundo en la edición de Qatar 2022, además de que está en la lista de los mejores jugadores del mundo, esto por lo que ganó con Argentina y su rol protagónico en el once de Lionel Scaloni; sin embargo, el mediocampista de la Albiceleste apenas levantó su primer título a nivel de clubes.

A pesar de jugar en el Atlético de Madrid, el campeón del mundo nunca pudo conseguir un trofeo portando la remera de los colchoneros; fue hasta su llegada al Inter Miami que, al lado de Lionel Messi, pudo conocer lo que es levantar un título con un club.

Rodrigo De Paul fue una pieza importante en el equipo de Javier Mascherano para que ‘Las Garzas’ lograran llegar hasta la final de la MLS Cup y vencer al Vancouver Whitecaps por marcador de 3-1 para llevarse el título y darle el primer título de esta categoría al conjunto que fundó David Beckham.

🥹💗 TINI junto a Rodrigo De Paul celebrando la victoria del Inter Miami pic.twitter.com/bjnNKVeR8z — Billboard AR (@BillboardArg) December 7, 2025

Estos son los títulos de Rodrigo De Paul como futbolista profesional

Rodrigo De Paul vistió la camiseta del Racing, Udinese, Villarreal y Atlético de Madrid, antes de llegar al Inter de Miami para jugar con Lionel Messi por primera vez, pero antes de eso el argentino no había conseguido un título a nivel de clubes.

Todos los trofeos que De Paul presume en su vitrina personal los ha levantado con la Selección Argentina, en donde entran la Copa del Mundo, la Finalissima y dos Copas América, siendo una pieza fundamental para la escuadra Albiceleste.

Todos estos trofeos los consiguió entre 2021 y 2024, aunque en este 2025, el mediocampista argentino logró ser campeón de la MLS Cup después de regresar al continente americano tras un gran paso por el viejo continente, aunque su contrato con el Inter Miami termina el 31 de diciembre de este año y podría volver al Atlético de Madrid.

Rodrigo De Paul se prepara para el Mundial del 2026 con Argentina

A pesar de que algunos de sus jugadores regresaron a América a jugar, Argentina sigue siendo un amplio favorito para llevarse el título del Mundial 2026 y así firmar un histórico doblete en este torneo.

Rodrigo De Paul sigue siendo una opción para Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá; además, con su gran temporada con el Inter Miami y coronarla con el título de la MLS Cup, el mediocampista de 31 años llegará en gran momento a disputar el certamen.

Además, a Argentina le queda un título por disputar, pues al ser campeones de la Copa América en 2024, lograron acceder al partido por la Finalissima, el cual van a disputar ante España, selección que fue campeona de la Eurocopa el mismo año.

DCO