Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Kansas City Chiefs vs Denver Broncos; Semana 17 de la NFL

La Semana 17 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los comandados por Bo Nix necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada si quieren entrar a la postemporada como primer lugar.

Los de Kansas City llevan una marca de 6-9 después de 15 semanas disputadas en la campaña y esta será su oportunidad para llegar a siete victorias, aunque ya están eliminados de la temporada; por su parte, los de Denver disputarán su decimosexto partido de la campaña en busca de su decimotercer encuentro con resultado positivo.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por la victoria que está de por medio entre estas dos franquicias, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Kansas City Chiefs vs Denver Broncos

El partido entre Kansas City Chiefs y Denver Broncos se jugará este jueves, 25 de diciembre del 2025, en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Misuri. La patada de salida será en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports.

Fecha: jueves 25 de diciembre del 2025

Hora: 19:15

Estadio: Arrowhead Stadium

Transmisión: Fox Sports

Kansas City ya está eliminado, pero quiere darle un regalo de navidad a su afición.

El equipo dirigido por Andy Reid viene de perder su cuarto partido al hilo y buscará darle un regalo de Navidad a su afición venciendo al mejor equipo de la Conferencia Americana, mientras que los de Sean Payton intentarán derrotar a los Chiefs para pelear por el primer lugar en la postemporada.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 17 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

