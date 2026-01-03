El desgarrador llanto de Carlos Fierro tras su espeluznante lesión en juego de pretemporada (VIDEO)

Carlos Fierro sufrió una brutal lesión en duelo de pretemporada entre Leones Negros y Monterrey.

Carlos Fierro, actual delantero de los Leones Negros, rompió en llanto después de la espeluznante lesión que sufrió en un partido amistoso en el Estadio Jalisco contra el Monterrey como parte de la pretemporada de ambos clubes de cara al Torneo Clausura 2026.

Se jugaban los primeros minutos del duelo de la Copa Pacífica cuando Alonso Aceves, lateral izquierdo de Rayados, impactó contra la pierna del canterano de las Chivas, que se barrió en su intento por impedir que el jugador del cuadro albiazul despejara el balón.

Terrible lesión de Carlos Fierro pic.twitter.com/QwOfihCW9C — León Iturbide 🐦 (@Leon_Iturbide) January 4, 2026

Carlos Fierro quedó tendido en el césped, donde se retorció de dolor mientras se tocaba la pierna izquierda, en la que sufrió la terrible lesión en este cotejo amistoso entre Leones Negros y Monterrey. Abandonó la cancha entre lágrimas.

¿Cómo se encuentra Carlos Fierro tras su lesión con Leones Negros?

El árbitro detuvo el partido unos momentos para que las asistencias médicas ingresaran por Carlos Fierro, quien fue trasladado rápidamente en el carro de asistencia hasta la ambulancia del Estadio Jalisco.

A pesar del temor y preocupación que generó la lesión, el Güero observó el resto del partido en el banquillo de suplentes de Leones Negros.

¿Cuándo llegó Carlos Fierro a Leones Negros?

Carlos Fierro juega en la Liga de Expansión con los Leones Negros desde el Apertura 2023, cuando disputó su primera campaña con los de la Universidad de Guadalajara.

El campeón mundial Sub-17 en el 2011 se unió a las filas de los Melenudos después de una breve aventura con los Bravos de Ciudad Juárez.

Carlos Fierro ha anotado 11 goles en 83 partidos oficiales con Leones Negros, equipo con el que fue campeón de la Liga de Expansión en el Clausura 2025.

Los logros de Carlos Fierro con Chivas

Carlos Fierro debutó como futbolista profesional con Chivas en el 2011 y permaneció en las filas del Rebaño hasta el 2015, cuando ganó su primero de tres títulos con el Rebaño, el de la Copa MX Apertura 2015.

El oriundo de Los Mochis, Sinaloa, se fue en el 2016 al Querétaro, pero en el 2017 volvió al Guadalajara, con el que el primer semestre de ese año ganó los trofeos de la Copa MX y de la Liga MX Clausura 2027.

Carlos Fierro convirtió 19 goles en 198 partidos oficiales con las Chivas, contando sus dos etapas en toda clase de competencias.

EVG