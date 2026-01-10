Barcelona vs Real Madrid: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO la final de la Supercopa de España?

Barcelona y Real Madrid se enfrentan por primera vez en el 2026 este domingo 11 de enero, y lo hacen en la final de la Supercopa de España, cuyo encuentro decisivo se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

El equipo blaugrana no tuvo piedad del Athletic de Bilbao en las semifinales luego de haber goleado 5-0 a los Leones, mientras que los merengues se impusieron 2-1 al Atlético en el derbi madrileño.

Barcelona y Real Madrid definen por cuarto año consecutivo al campeón de la Supercopa de España. La última vez que no fue así fue en el 2022, cuando los de la capital española vencieron 2-0 al Athletic de Bilbao para alzar el trofeo.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Barcelona vs Real Madrid?

El partido entre Barcelona y Real Madrid en la final de la Supercopa de España se jugará este doingo 11 de enero, en el King Abdullah Sports City, ubicado en Yeda, Arabia Saudita. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva en la señal de Sky Sports.

Fecha : Domingo 11 de enero

Hora : 13:00

Estadio : King Abdullah Sports City

Transmisión: Sky Sports

¿Quién es el máximo ganador de la Supercopa de España?

El Barcelona es el equipo con más títulos en la historia de la Supercopa de España con 15 y el más reciente de ellos lo obtuvo el año pasado tras golear 5-2 al Real Madrid.

Precisamente la entidad merengue es la segunda en el listado con 13 trofeos en esta competencia. El más reciente de ellos lo consiguió en el 2024 tras golear 4-1 a los culés.

Official reception ahead of the Super Cup final.

https://t.co/RKwadM8t3z — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 10, 2026

Hansi Flick le tiene tomada la medida al Real Madrid

El Real Madrid ha sufrido contra el Barcelona desde que el alemán Hansi Flick asumió la dirección técnico del conjunto blaugrana.

El Barça ha derrotado en cuatro de cinco clásicos a los merengues con Flick en el timón, entre ellos el duelo de la final de la Supercopa de España del 2025.

Sin embargo, el Real Madrid salió con los brazos en alto en el último duelo entre ambos equipos, lo cual ocurrió en la Jornada 10 de LaLiga en la actual campaña, cotejo que los dirigidos por Xabi Alonso ganaron por marcador de 2-1.

EVG