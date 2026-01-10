Patriots vs Chargers: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de la Ronda de Comodines de la NFL?

Patriots y Chargers miden fuerzas en el penúltimo juego de la ronda de comodines de la NFL.

El Estadio Gillette es la sede del duelo entre los New England Patriots y Los Angeles Chargers este domingo 11 de enero. Estos equipos disputan el quinto y penúltimo juego correspondiente a la ronda de comodines de los playoffs de la NFL.

La defensiva de Los Ángeles permitió más de 20 puntos apenas una ocasión en sus últimos 10 partidos de campaña regular. Por su parte, los Patriots ostentan el mejor ataque de la Conferencia Americana con 28.8 puntos por encuentro.

Los Chargers terminaron segundos en el Oeste de la Conferencia Americana con marca de 11-6, en tanto que Nueva Inglaterra finalizó primero en el Este de la AFC, por encima de los Bills, con récord de 14-3.

¿Dónde ver EN VIVO el Patriots vs Chargers?

El partido entre Patriots y Chargers en la ronda de comodines de los playoffs de la NFL se jugará este domingo 11 de enero, en el Estadio Gillette, ubicado en Foxboro, Massachusetts. El partido arranca a las 19:15 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, ESPN y Disney+.

Fecha : Domingo 11 de enero

Hora : 19:15

Estadio : Gillette

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

Últimos resultados entre Patriots y Chargers

Chargers 40-7 Patriots (Semana 17 NFL 2024)

Chargers 6-0 Patriots (Semana 13 NFL 2023)

Patriots 27-24 Chargers (Semana 8 NFL 2021)

Patriots 45-0 Chargers (Semana 13 NFL 2020)

Chargers 28-41 Patriots (Playoffs NFL 2018)

wild card otw pic.twitter.com/RndZpGKjf3 — Los Angeles Chargers (@chargers) January 9, 2026

Patriots, con saldo positivo ante Chargers en playoffs

Los Patriots derrotaron a los Chargers en los tres de los cuatro enfrentamientos anteriores entre ambos equipos en playoffs de la NFL.

Los Chargers derrotaron 51-10 a los Patriots en el primer cruce entre estos dos equipos en postemporada, el 5 de enero de 1964, pero en los posteriores tres cotejos la victoria se la llevaron los de Nueva Inglaterra.

Los Pats salieron con los brazos en alto en los partidos del 14 de enero del 2007, 20 de enero del 2008 y 13 de enero del 2019, dos de ellos en ronda divisional y uno en final de Conferencia.

EVG