Pumas vs León: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Los Pumas de la UNAM se presentan en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 como uno de los cuatro equipos invictos al arrancan las acciones. El conjunto comandado por Efraín Juárez enfrenta al Club León con la misión de sumar sus primeros tres puntos como local y seguir en la cima del campeonato.

Luego de arrancar el semestre con un empate ante Querétaro, el Club Universidad sacó un importante triunfo en ‘El Volcán’ visitando a los Tigres. Juárez y sus pupilos rompieron una racha de 12 años sin poder ganar en el Universitario de Nuevo León y llegan con ganas de hacer pesar su casa.

¡Preparación lista! 🔋 Mañana lo dejamos todo en el terreno de juego 💯👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/7u5MdL1KCz — PUMAS (@PumasMX) January 17, 2026

¿Dónde ver el Pumas vs León de la Liga MX?

El partido entre Pumas y León, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 18 de enero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal del Canal de Las Estrellas (Canal 2), TUDN y VIX.

Día: 18 de enero

Hora: 12:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal de Las Estrellas (Canal 2), TUDN y VIX

Enfocados en el compromiso de este domingo, trabajamos con intensidad de cara al duelo ante León ¡Nos vemos en el Olímpico Universitario, auriazules! #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/ubrOnL1GK5 — PUMAS (@PumasMX) January 17, 2026

César Garza manda mensaje para la afición de Pumas

Uno de los refuerzos de Pumas para el Clausura 2026 de la Liga MX fue el mediocampista César Garza, quien en dos partidos parece ser que ya se ganó la titularidad en el planteamiento de Efraín Juárez y quien habló previo al duelo de León, pidiendo el apoyo de los aficionados.

La afición de Pumas es una de las más fieles de la Liga MX, pero también de las más exigentes, que se manifiesta cuando el equipo no juega, situación de la que Garza está al tanto. Pero espera que ante León las tribunas estén en favor de los universitarios.

“También como jugadores entendemos, fuimos aficionados alguna vez y sé que es difícil ir al estadio y que el equipo no gane, no rinda como quisieras, pero creo que es mucho más fácil hacerlo cuando tienes a la afición a tu favor. Ojalá el domingo estén con nosotros y prometemos darlo todo en tema de esfuerzo y concentración para poder darles una alegría”, dijo Garza previo al duelo ante La Fiera.

Las palabras de César Garza y Jesús Rivas en conferencia de prensa previo a la Jornada 3, donde enfrentaremos el domingo a León en la cancha del Olímpico Universitario. #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/QiiFiBu15v — PUMAS (@PumasMX) January 16, 2026

César Garza en dos juegos ya se ganó el respeto de los aficionados de los Pumas, que esperan que el mediocampista que pertenece a Monterrey siga dando alegrías, como en el juego ante Tigres, en donde empezó la jugada del gol con el que los auriazules ganaron.

“Por mi pasado Rayado se disfrutó el doble la victoria. Fue mi primera vez jugando en el Volcán y muy feliz de que pude dar un buen partido. Fue un gran día para mí”, señaló.

Para cerrar, Garza reiteró que los Pumas de Efraín Juárez están trabajando para ser protagonistas en el torneo y que puedan sacar su primer triunfo del Clausura 2026 en casa.

“Tratamos de que no nos afecte, estamos trabajando para el objetivo que es regresar a ser protagonistas. En Ciudad Universitaria no se ha dado todavía, queremos que se sientan representados”, apuntó.

aar